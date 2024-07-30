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Минтранс готовит программу по путепроводам через железнодорожные пути

Минтранс готовит программу по путепроводам через железнодорожные пути - 30.07.2024, ПРАЙМ

Минтранс готовит программу по путепроводам через железнодорожные пути

Минтранс РФ видит рост числа искусственных сооружений, в которые входят в том числе мосты и путепроводы через железнодорожные пути, в аварийном состоянии и... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:55+0300

2024-07-30T18:55+0300

2024-07-30T19:03+0300

экономика

минтранс рф

железнодорожные перевозки

путепровод

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Минтранс РФ видит рост числа искусственных сооружений, в которые входят в том числе мосты и путепроводы через железнодорожные пути, в аварийном состоянии и готовит отдельную программу по ним с предложениями источников финансирования, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. Он выступал во вторник на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме по теме нацпроектов в сфере транспорта. Один из участников задал вопрос в части ж/д переездов и ДТП. В понедельник в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. Несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись. Были пострадавшие и госпитализированные. "К сожалению, в нацпроекте, который мы сегодня обсуждаем, эта проблема отдельно не находит решения, потому что она очень капиталоемкая. Но мы ее видим, и сейчас готовим решение с предложением источников финансирования. Здесь нужно будет очень аккуратно вместе с депутатами, мы надеемся на профессионализм комитета. Это должна быть отдельная программа по искусственным сооружениям", - ответил министр. В этой связи он предложил говорить в целом о состоянии искусственных сооружений: это мосты, водопропускные трубы и путепроводы через железнодорожные пути. "Их число растет, которые находится в аварийном состоянии, даже не в предаварийном, а уже в аварийном состоянии. В том числе, есть путепроводы через Транссиб, которые требуют уже капитального ремонта, и с момента постройки там не было капитального ремонта. Мы видим эту проблему. Мы видим масштаб этой проблемы", - сказал министр.Кроме того, Минтранс готовит предложения по корректировке правил и принципов наполнения дорожного фонда, средства которого идут на ремонт и содержание автомобильных дорог."РЖД действительно сегодня является одним из главных плательщиков, тех, кто пополняет дорожный фонд федеральный и региональный… То же самое моряки, которые заправляют свои суда тоже дизельным топливом. Это с одной стороны, с другой стороны, мы с вами видим, что у нас выходят тысячи, десятки тысяч единиц… техники, работающей на газомоторном топливе, в том числе общественный транспорт; электробусы, которые по факту сейчас вовсе не платят ничего в дорожный фонд", - сказал Старовойт."Поэтому Минтранс России, мы сейчас готовим предложения по корректировке правил и принципов пополнения дорожного фонда. Может быть сейчас это не номер один задача, но в течение пяти-десяти лет нам нужно решение принимать, взвешенное по справедливому наполнению дорожного фонда", - отметил он.Средства дорожного фонда в основном пополняются за счет акцизов на автомобильное топливо. Средства фонда кроме автомобильных дорог регионы в некоторых случаях могут направлять на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей, за исключением контактных сетей и тяговых подстанций, находящихся на одном уровне с проезжей частью. Также средства идут на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. Существуют федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов и муниципальные фонды.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минтранс рф, железнодорожные перевозки, путепровод