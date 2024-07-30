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"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине
Из-за непрекращающейся мобилизации на Украине среди граждан формируется организованное сопротивление, сообщает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T11:26+0300
2024-07-30T11:34+0300
спецоперация на украине
украина
насильственная мобилизация на украине
мобилизация на украине
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Из-за непрекращающейся мобилизации на Украине среди граждан формируется организованное сопротивление, сообщает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление", — подчеркнул журналист.Ранее украинские СМИ также рассказали о нарастающем недовольстве в обществе. Сообщается, что участились случаи поджога автомобилей военных в связи с их внешней схожестью с транспортом сотрудников военкоматов. Все больше автомобилистов стремятся защитить свои транспортные средства от нападения, размещая на стекле наклейки с надписью "не ТЦК", обозначающей непринадлежность к территориальному центру комплектования или же военкомату.Усиление мобилизации началось в мае 2024 года, когда был принят соответствующий закон. Согласно постановлению, все военнообязанные должны в течение 60 дней предоставить свои обновленные данные в военкомат. Кроме того, по закону теперь невозможно избежать получения повестки, так как она будет считаться врученной с даты проставления штампа о невозможности личного вручения. Таким образом, каждый гражданин, подлежащий мобилизации, может быть призван в любой момент даже без наличия у него уведомления. Также все большее распространение получают видео, на кадрах которых запечатлено применение силы сотрудниками военкоматов в отношении мужчин мобилизационного возраста.
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украина, насильственная мобилизация на украине, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, насильственная мобилизация на Украине, мобилизация на Украине
11:26 30.07.2024 (обновлено: 11:34 30.07.2024)
 
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине

Боуз: по всей Украине формируется организованное сопротивление мобилизации диктатора

© РИА Новости . Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкДорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Из-за непрекращающейся мобилизации на Украине среди граждан формируется организованное сопротивление, сообщает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление", — подчеркнул журналист.
Ранее украинские СМИ также рассказали о нарастающем недовольстве в обществе. Сообщается, что участились случаи поджога автомобилей военных в связи с их внешней схожестью с транспортом сотрудников военкоматов. Все больше автомобилистов стремятся защитить свои транспортные средства от нападения, размещая на стекле наклейки с надписью "не ТЦК", обозначающей непринадлежность к территориальному центру комплектования или же военкомату.
Усиление мобилизации началось в мае 2024 года, когда был принят соответствующий закон. Согласно постановлению, все военнообязанные должны в течение 60 дней предоставить свои обновленные данные в военкомат. Кроме того, по закону теперь невозможно избежать получения повестки, так как она будет считаться врученной с даты проставления штампа о невозможности личного вручения. Таким образом, каждый гражданин, подлежащий мобилизации, может быть призван в любой момент даже без наличия у него уведомления.
Также все большее распространение получают видео, на кадрах которых запечатлено применение силы сотрудниками военкоматов в отношении мужчин мобилизационного возраста.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАнасильственная мобилизация на Украинемобилизация на Украине
 
 
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