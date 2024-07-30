https://1prime.ru/20240730/mts-850552983.html
МТС зафиксировала медленную загрузку видео на YouTube
МТС зафиксировала медленную загрузку видео на YouTube - 30.07.2024, ПРАЙМ
МТС зафиксировала медленную загрузку видео на YouTube
Мобильный оператор МТС сообщает абонентам, что заметил медленную загрузку видео на YouTube, однако со стороны компании ограничений нет; при этом "Мегафон"... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T20:46+0300
2024-07-30T20:46+0300
2024-07-30T20:46+0300
экономика
мтс
интернет
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_46c28806f22a8d9014a68392b66ab51c.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС сообщает абонентам, что заметил медленную загрузку видео на YouTube, однако со стороны компании ограничений нет; при этом "Мегафон" заявил РИА Новости, что не фиксирует изменений в доступности видеохостинга. "Мы... заметили, что видео на YouTube медленно загружаются или не открываются. Со стороны компании МТС/МГТС ограничений нет", - сообщили в МТС во время звонка на горячую линию. "Наша сеть работает штатно и на данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в доступности сервиса", - сказали в "Мегафоне", отвечая на вопрос о работе YouTube. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%. Он отмечал, что мобильную связь мера пока не затронет. Позже Роскомнадзор заявил агентству, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
https://1prime.ru/20240730/gosduma-850539032.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84024/20/840242061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86077c2b585033d09e905316048b6080.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мтс, интернет, youtube
Экономика, МТС, интернет, YouTube
МТС зафиксировала медленную загрузку видео на YouTube
МТС сообщила абонентам о медленной загрузке видео на YouTube
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС сообщает абонентам, что заметил медленную загрузку видео на YouTube, однако со стороны компании ограничений нет; при этом "Мегафон" заявил РИА Новости, что не фиксирует изменений в доступности видеохостинга.
"Мы... заметили, что видео на YouTube медленно загружаются или не открываются. Со стороны компании МТС/МГТС ограничений нет", - сообщили в МТС во время звонка на горячую линию.
"Наша сеть работает штатно и на данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в доступности сервиса", - сказали в "Мегафоне", отвечая на вопрос о работе YouTube.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%. Он отмечал, что мобильную связь мера пока не затронет.
Позже Роскомнадзор заявил агентству, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.
Госдума ограничила число сим-карт для одного абонента