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МТС зафиксировала медленную загрузку видео на YouTube

МТС зафиксировала медленную загрузку видео на YouTube - 30.07.2024, ПРАЙМ

МТС зафиксировала медленную загрузку видео на YouTube

Мобильный оператор МТС сообщает абонентам, что заметил медленную загрузку видео на YouTube, однако со стороны компании ограничений нет; при этом "Мегафон"... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T20:46+0300

2024-07-30T20:46+0300

2024-07-30T20:46+0300

экономика

мтс

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС сообщает абонентам, что заметил медленную загрузку видео на YouTube, однако со стороны компании ограничений нет; при этом "Мегафон" заявил РИА Новости, что не фиксирует изменений в доступности видеохостинга. "Мы... заметили, что видео на YouTube медленно загружаются или не открываются. Со стороны компании МТС/МГТС ограничений нет", - сообщили в МТС во время звонка на горячую линию. "Наша сеть работает штатно и на данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в доступности сервиса", - сказали в "Мегафоне", отвечая на вопрос о работе YouTube. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца этой недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 70%. Он отмечал, что мобильную связь мера пока не затронет. Позже Роскомнадзор заявил агентству, что неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства являются основанием для принятия мер в отношении YouTube.

https://1prime.ru/20240730/gosduma-850539032.html

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мтс, интернет, youtube