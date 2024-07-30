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Набиуллина заявила о неизбежности периода высоких ставок

Набиуллина заявила о неизбежности периода высоких ставок - 30.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о неизбежности периода высоких ставок

Периода высоких ставок России не избежать, без этого инфляцию не снизить, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:32+0300

2024-07-30T12:32+0300

2024-07-30T13:11+0300

эльвира набиуллина

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ставка банка россии

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Периода высоких ставок России не избежать, без этого инфляцию не снизить, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации."Не будем забывать о тех людях, чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией. Для них наша политика снижения инфляции - это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности. На нашем пути не избежать периода высоких ставок. И всех волнует, как его пройдет экономика, сохранит ли она импульс роста", - сказала она.Набиуллина добавила, что ставки по ипотеке в России неизбежно пойдут вниз по мере замедления инфляции, это цель проводимой ЦБ политики.Она напомнила, что в период до пандемии коронавируса, когда инфляция в России была на целевом уровне, ставки по ипотеке тоже снижались: банки выдавали кредиты под 8-9% без бюджетной поддержки льготных ипотечных программ."Мы будем бороться против разного рода схем в ипотеке", - добавила Набиуллина."Перед завершением широкой льготной программы эти схемы снова расцвели с новой силой. И чего здесь только нет: и рассрочка, и так называемый кэшбэк, и очень льготные ставки", – отметила она."Но за этими всеми завлекаловками для людей стоит либо завышение цены квартиры, либо резкий рост платежей впоследствии. И все это для людей непрозрачно, запутано", - пояснила Набиуллина.Она напомнила, что ЦБ недавно договорился с банками об ипотечном стандарте, который исключит использование таких непрозрачных схем. "Он заработает с начала 2025 года, а в части запрета брать с заемщиков плату за сниженную ставку – с июля следующего года", - напомнила она.

https://1prime.ru/20240729/ipoteka-850500082.html

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эльвира набиуллина, инфляция, россия, ставка банка россии, ипотека