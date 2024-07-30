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Запад решил наступить на старые грабли: Европа готовится к войне с Россией

Запад решил наступить на старые грабли: Европа готовится к войне с Россией - 30.07.2024, ПРАЙМ

Запад решил наступить на старые грабли: Европа готовится к войне с Россией

НАТО готовится к войне с Россией, размещая войска в Восточной Европе, пишет обозреватель китайского издания infoBRICS Драголюб Боснич. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T08:40+0300

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. НАТО готовится к войне с Россией, размещая войска в Восточной Европе, пишет обозреватель китайского издания infoBRICS Драголюб Боснич.Он, в частности, напоминает, что Германия открыто обсуждает использование своей инфраструктуры для военных целей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Москва впустую потратила десятилетия на безрезультативные попытки установить взаимовыгодное партнерство с Евросоюзом. ЕС так и не смог стать равноправным партнером России, несмотря на попытки российской стороны. Россия ценит мир и стремится к долгосрочным соглашениям, в то время как Запад не готов к ним, отметил автор.В статье подчеркивается, что Россия обладает мощным военным арсеналом и имеет исторический опыт противостояния Западу. Со своей стороны, Запад обвиняет Россию в агрессии, несмотря на исторические неудачи в попытках завоевать её.Германия планирует разместить 800 тысяч военнослужащих НАТО для противостояния "российской угрозе". По новым нормам войска Германии и союзников по НАТО будут использовать порты, шоссейные и железные дороги страны для продвижения на восток. Это говорит о том, что НАТО готовится к войне, разрабатывая планы перемещения войск и военной техники.Автор также указывает на то, что Евросоюз и НАТО рассматривают возможность изменения законов и возвращения к воинской повинности. Сам ЕС превращается в военный альянс, точнее, фактически сливается с НАТО. Германия даже создала неформальную "кризисную группу" для проработки сценария с возвращением к власти в США экс-президента страны Дональда Трампа, напоминает Боснич."Это не оставит Москве иного выбора, кроме как в десятый раз продемонстрировать свою разрушительную мощь и наконец показать Европе, где ее место – на коленях, умоляя о пощаде, что ей уже давно не в новинку, поскольку Брюссель уже более 80 лет делает то же самое перед Америкой", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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