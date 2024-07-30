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В России предложили освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам - 30.07.2024, ПРАЙМ
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В России предложили освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
В России предложили освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам - 30.07.2024, ПРАЙМ
В России предложили освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
В Госдуму внесен законопроект об освобождении от подоходного налога (НДФЛ) компенсационных выплат обманутым дольщикам, которые те получили за счет региональных... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:17+0300
2024-07-30T17:17+0300
россия
госдума
ндфл
дольщики
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект об освобождении от подоходного налога (НДФЛ) компенсационных выплат обманутым дольщикам, которые те получили за счет региональных средств с начала 2020 года, рассказал РИА Недвижимость автор законопроекта, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В 2019 году в России от НДФЛ освободили выплаты обманутым дольщикам, проводимые из компенсационного фонда и за счет бюджетных средств. А в 2023 году был принят закону, согласно которому компенсации, полученные дольщиками за счет региональных средств, также освобождались от уплаты налога. Однако под его действие не подпадали выплаты, сделанные ранее. Таким образом, текущий законопроект направлен на восстановление социальной справедливости в отношении пострадавших дольщиков. "Мы вносили законопроект, который уже сегодня является законом, дающим право не взимать подоходный налог с тех обманутых дольщиков, кому компенсировали регионы, однако все, что было до срока вступления закона в силу, все равно облагалось налогом. По просьбе наших граждан, попавших в эту историю, внесены дополнительные изменения", - рассказал Нилов. По его словам, для компенсации уже выплаченных налогов могут внедрить систему зачета. Таким образом, дольщики, еще не получившие возмещение, будут освобождены от уплаты налога, а для уже внесших НДФЛ предусмотрят компенсацию.
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россия, госдума, ндфл, дольщики
РОССИЯ, Госдума, НДФЛ, дольщики
17:17 30.07.2024
 
В России предложили освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

В Госдуму внесли проект об освобождении от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект об освобождении от подоходного налога (НДФЛ) компенсационных выплат обманутым дольщикам, которые те получили за счет региональных средств с начала 2020 года, рассказал РИА Недвижимость автор законопроекта, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
В 2019 году в России от НДФЛ освободили выплаты обманутым дольщикам, проводимые из компенсационного фонда и за счет бюджетных средств. А в 2023 году был принят закону, согласно которому компенсации, полученные дольщиками за счет региональных средств, также освобождались от уплаты налога. Однако под его действие не подпадали выплаты, сделанные ранее. Таким образом, текущий законопроект направлен на восстановление социальной справедливости в отношении пострадавших дольщиков.
"Мы вносили законопроект, который уже сегодня является законом, дающим право не взимать подоходный налог с тех обманутых дольщиков, кому компенсировали регионы, однако все, что было до срока вступления закона в силу, все равно облагалось налогом. По просьбе наших граждан, попавших в эту историю, внесены дополнительные изменения", - рассказал Нилов.
По его словам, для компенсации уже выплаченных налогов могут внедрить систему зачета. Таким образом, дольщики, еще не получившие возмещение, будут освобождены от уплаты налога, а для уже внесших НДФЛ предусмотрят компенсацию.
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РОССИЯГосдумаНДФЛдольщики
 
 
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