Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240730/norvegiya-850529251.html
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине
В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T11:55+0300
2024-07-30T11:55+0300
ес
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен.По его словам, когда Лондон и Вашингтон сорвали переговоры в Стамбуле 2022 года, Хиллари Клинтон призвала превратить Украину в новый Афганистан. По ее словам, это нанесло бы вред России."В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", - отметил Дизен.Президент России Владимир Путин напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
https://1prime.ru/20240729/tranzit-850520836.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, запад, украина
ЕС, ЗАПАД, УКРАИНА
11:55 30.07.2024
 
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине

Дизен: главы ЕС не выступили против превращения Украины в новый Афганистан

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен.
По его словам, когда Лондон и Вашингтон сорвали переговоры в Стамбуле 2022 года, Хиллари Клинтон призвала превратить Украину в новый Афганистан. По ее словам, это нанесло бы вред России.
"В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", - отметил Дизен.
Президент России Владимир Путин напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Главы МИД России, Венгрии и Словакии обсудили транзит нефти через Украину
Вчера, 21:41
 
ЕСЗАПАДУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала