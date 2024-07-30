https://1prime.ru/20240730/norvegiya-850529251.html
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине
В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T11:55+0300
2024-07-30T11:55+0300
2024-07-30T11:55+0300
ес
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен.По его словам, когда Лондон и Вашингтон сорвали переговоры в Стамбуле 2022 года, Хиллари Клинтон призвала превратить Украину в новый Афганистан. По ее словам, это нанесло бы вред России."В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", - отметил Дизен.Президент России Владимир Путин напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
https://1prime.ru/20240729/tranzit-850520836.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, запад, украина
"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине
Дизен: главы ЕС не выступили против превращения Украины в новый Афганистан
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х
норвежский политолог Гленн Дизен.
По его словам, когда Лондон и Вашингтон сорвали переговоры в Стамбуле 2022 года, Хиллари Клинтон призвала превратить Украину в новый Афганистан. По ее словам, это нанесло бы вред России.
"В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", - отметил Дизен.
Президент России Владимир Путин напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
Главы МИД России, Венгрии и Словакии обсудили транзит нефти через Украину