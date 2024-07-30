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"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине

"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Никто не против": в Норвегии сделали заявление об Украине

В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T11:55+0300

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2024-07-30T11:55+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В США призывали превратить Украину в новый Афганистан, никто в Евросоюзе не выступил против. Об этом написал в соцсети Х норвежский политолог Гленн Дизен.По его словам, когда Лондон и Вашингтон сорвали переговоры в Стамбуле 2022 года, Хиллари Клинтон призвала превратить Украину в новый Афганистан. По ее словам, это нанесло бы вред России."В знак подчинения и отсутствия нравственного достоинства ни один из лидеров ЕС не возразил", - отметил Дизен.Президент России Владимир Путин напоминал о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.

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