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Мишустин дал поручение по участию ОПК в "Профессионалитете"
Мишустин дал поручение по участию ОПК в "Профессионалитете" - 30.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин дал поручение по участию ОПК в "Профессионалитете"
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 октября обеспечить возможность предприятиям ОПК софинансировать свое участие в проекте "Профессионалитет",... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:15+0300
2024-07-30T10:15+0300
2024-07-30T10:21+0300
михаил мишустин
кабмин
впк
"профессионалитет"
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 октября обеспечить возможность предприятиям ОПК софинансировать свое участие в проекте "Профессионалитет", сообщается на сайте кабмина."Еще одно поручение по кадровой тематике Михаил Мишустин дал в части расширения социально-экономической инициативы (федерального проекта) "Профессионалитет" (программа подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям под запросы конкретных работодателей и при их активном участии). В частности, Минпросвещения, Минобрнауки, Минпромторг и Минфин должны до 1 октября 2024 года проработать озвученные Советом Федерации предложения, а кроме того, обеспечить возможность предприятиям оборонно-промышленного комплекса софинансировать своё участие в проекте", - говорится в сообщении.
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михаил мишустин, впк, "профессионалитет"
Михаил Мишустин, Кабмин, ВПК, "Профессионалитет"
Мишустин дал поручение по участию ОПК в "Профессионалитете"
Мишустин поручил обеспечить возможность предприятиям ОПК участвовать в "Профессионалитете"
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 октября обеспечить возможность предприятиям ОПК софинансировать свое участие в проекте "Профессионалитет", сообщается на сайте кабмина.
"Еще одно поручение по кадровой тематике Михаил Мишустин дал в части расширения социально-экономической инициативы (федерального проекта) "Профессионалитет" (программа подготовки кадров по востребованным профессиям и специальностям под запросы конкретных работодателей и при их активном участии). В частности, Минпросвещения, Минобрнауки, Минпромторг и Минфин должны до 1 октября 2024 года проработать озвученные Советом Федерации предложения, а кроме того, обеспечить возможность предприятиям оборонно-промышленного комплекса софинансировать своё участие в проекте", - говорится в сообщении.