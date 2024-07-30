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Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева

Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева - 30.07.2024, ПРАЙМ

Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева

Политическая партия Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) планирует уделить особое внимание вопросам установления мира между Киевом и Москвой при формировании коалиций в... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:38+0300

2024-07-30T10:38+0300

2024-07-30T10:47+0300

политика

германия

сара вагенкнехт

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Политическая партия Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) планирует уделить особое внимание вопросам установления мира между Киевом и Москвой при формировании коалиций в правительстве. Лидер партии убеждена, что "гонка вооружений поглотит миллиарды, в которых нуждаются школы, больницы и программа жилищного строительства", сообщает немецкое издание Spiegel.На сегодняшний день Германия активно принимает участие в помощи Украине, а действующее коалиционное правительство приветствует размещение на своей территории американской военной техники. Сара Вагенкнехт, основательница одноименного союза, считает, что такие действия не ведут к мирному урегулированию конфликта."Мы примем участие в формировании только такого регионального правительства, которое займет – в том числе на уровне федеральной политики – четкую позицию в поддержку демократии и против подготовки к вооруженному конфликту", – рассказала Вагенкнехт немецкому новостному агентству dpa.Она также подчеркнула, что "новая гонка вооружений поглотит миллиарды, в которых чрезвычайно нуждаются школы, больницы, программа жилищного строительства и повышения пенсий". Вопрос урегулирования российско-украинского конфликта является для партии политика центральным наравне с образование и миграцией. В этом взгляды партии схожи с еще одной оппозиционной силой Бундестага - "Альтернативой для Германии"."Вопрос установление мира очень важен. Многие люди справедливо обеспокоены тем, что немецкое правительство все больше превращает нашу страну в сторону конфликта на Украине и до сих пор не предпринимает никаких усилий для поиска дипломатических решений", – подчеркивает лидер партии ССВ.Полный текст читайте на ИноСМИ

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германия, сара вагенкнехт, россия, украина