Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240730/oppozitsiya-850527190.html
Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева
Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева - 30.07.2024, ПРАЙМ
Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева
Политическая партия Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) планирует уделить особое внимание вопросам установления мира между Киевом и Москвой при формировании коалиций в... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:38+0300
2024-07-30T10:47+0300
политика
германия
сара вагенкнехт
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/23/842062382_0:219:4051:2498_1920x0_80_0_0_1ced0658fbbf5979a68609ff29be13fb.png
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Политическая партия Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) планирует уделить особое внимание вопросам установления мира между Киевом и Москвой при формировании коалиций в правительстве. Лидер партии убеждена, что "гонка вооружений поглотит миллиарды, в которых нуждаются школы, больницы и программа жилищного строительства", сообщает немецкое издание Spiegel.На сегодняшний день Германия активно принимает участие в помощи Украине, а действующее коалиционное правительство приветствует размещение на своей территории американской военной техники. Сара Вагенкнехт, основательница одноименного союза, считает, что такие действия не ведут к мирному урегулированию конфликта."Мы примем участие в формировании только такого регионального правительства, которое займет – в том числе на уровне федеральной политики – четкую позицию в поддержку демократии и против подготовки к вооруженному конфликту", – рассказала Вагенкнехт немецкому новостному агентству dpa.Она также подчеркнула, что "новая гонка вооружений поглотит миллиарды, в которых чрезвычайно нуждаются школы, больницы, программа жилищного строительства и повышения пенсий". Вопрос урегулирования российско-украинского конфликта является для партии политика центральным наравне с образование и миграцией. В этом взгляды партии схожи с еще одной оппозиционной силой Бундестага - "Альтернативой для Германии"."Вопрос установление мира очень важен. Многие люди справедливо обеспокоены тем, что немецкое правительство все больше превращает нашу страну в сторону конфликта на Украине и до сих пор не предпринимает никаких усилий для поиска дипломатических решений", – подчеркивает лидер партии ССВ.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240726/sholts-850444201.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/23/842062382_0:0:4051:3039_1920x0_80_0_0_e738c26167127daec96dcad0d0de6c06.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сара вагенкнехт, россия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, Сара Вагенкнехт, РОССИЯ, УКРАИНА
10:38 30.07.2024 (обновлено: 10:47 30.07.2024)
 
Потребуются миллиарды: немецкая оппозиция выступила против поддержки Киева

Сара Вагенкнехт сделает позицию по Украине ключевой при выборе союзников в правительстве

© CC BY 2.0 / Fraktion DIE LINKE. im BundestagСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© CC BY 2.0 / Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Политическая партия Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) планирует уделить особое внимание вопросам установления мира между Киевом и Москвой при формировании коалиций в правительстве. Лидер партии убеждена, что "гонка вооружений поглотит миллиарды, в которых нуждаются школы, больницы и программа жилищного строительства", сообщает немецкое издание Spiegel.
На сегодняшний день Германия активно принимает участие в помощи Украине, а действующее коалиционное правительство приветствует размещение на своей территории американской военной техники. Сара Вагенкнехт, основательница одноименного союза, считает, что такие действия не ведут к мирному урегулированию конфликта.
"Мы примем участие в формировании только такого регионального правительства, которое займет – в том числе на уровне федеральной политики – четкую позицию в поддержку демократии и против подготовки к вооруженному конфликту", – рассказала Вагенкнехт немецкому новостному агентству dpa.
Она также подчеркнула, что "новая гонка вооружений поглотит миллиарды, в которых чрезвычайно нуждаются школы, больницы, программа жилищного строительства и повышения пенсий". Вопрос урегулирования российско-украинского конфликта является для партии политика центральным наравне с образование и миграцией. В этом взгляды партии схожи с еще одной оппозиционной силой Бундестага - "Альтернативой для Германии".
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
"Шольц не будет канцлером". В Германии делают ставку на кандидата от правых
26 июля, 09:16
"Вопрос установление мира очень важен. Многие люди справедливо обеспокоены тем, что немецкое правительство все больше превращает нашу страну в сторону конфликта на Украине и до сих пор не предпринимает никаких усилий для поиска дипломатических решений", – подчеркивает лидер партии ССВ.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаГЕРМАНИЯСара ВагенкнехтРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала