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В Китае предупредили о последствиях размещения оружия США в Европе

В Китае предупредили о последствиях размещения оружия США в Европе - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Китае предупредили о последствиях размещения оружия США в Европе

Наполнение европейского континента американским вооружением неизбежно превратит его в поле боя. Европейцам нужно выбрать — идти за Вашингтоном в водоворот... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:17+0300

2024-07-30T15:17+0300

2024-07-30T15:17+0300

политика

европа

сша

россия

безопасность

гонка вооружений

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ПЕКИН, 30 июл - ПРАЙМ. Наполнение европейского континента американским вооружением неизбежно превратит его в поле боя. Европейцам нужно выбрать — идти за Вашингтоном в водоворот военной конфронтации с Москвой или создать свою оборонную структуру, которая отвечала бы интересам безопасности всех сторон. Такое мнение выражено в редакционной статье китайского государственного издания Global Times. Ранее администрация США и кабмин ФРГ сообщили о решении разместить с 2026 года на территории Германии американские комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. В воскресенье президент России Владимир Путин в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что если данный план будет реализован, то Москва будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Авторы публикации отметили, что на фоне потенциального ракетного кризиса "в стиле холодной войны Европа втягивается в новую гонку вооружений". По мнению издания, Европе сейчас следует "сделать выбор, последовать ли за США в водоворот военной конфронтации с Россией или создать оборонную структуру, отвечающую интересам безопасности всех сторон". Отмечается, что решение Вашингтона и Москвы о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году привело к значительному росту вероятности развертывания двумя государствами баллистических и крылатых ракет средней дальности. Из-за этого имеются опасения, что самой большой потенциальной жертвой может стать Европа, пишет издание. Авторы материала указали, что Европа является регионом, пережившим две мировые войны и привыкшим сосредотачиваться в основном на экономическом развитии, но сейчас она "превращается в континент с усиленной военной подготовкой и более тесной интеграцией с военной машиной США — НАТО". Если Европа будет следовать за агрессивными концепциями США в сфере военной безопасности и размещением оружия, то это причинит серьезный ущерб европейской структуре безопасности и, возможно, к еще большей нестабильности. "Размещение американского оружия в Европе неизбежно превратит континент в поле боя и, более того, в первую цель ударов России", — сказано в публикации Также отмечается, что Европа до сих пор не рассматривала вопрос о том, как формировать будущие отношения с Россией в сфере безопасности, так как многие страны континента просто исключили Москву из своих послевоенных структур безопасности. Вместо создания более надежного оборонного механизма Европа сейчас движется "не только к более конфронтационной структуре с военными приготовлениями, но и к стратегической дилемме растущего отсутствия безопасности", считают авторы материала. Кроме того, в статье говорится, что в случае прямого конфликта между РФ и Европой континент серьезно пострадает в различных аспектах, при этом США выиграют от затянувшейся гонки вооружений Европы с Россией.

https://1prime.ru/20240729/ukraina-850498200.html

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европа, сша, россия, безопасность, гонка вооружений