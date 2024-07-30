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Работники-инвалиды в России получили право на отпуск в 30 дней

Работники-инвалиды в России получили право на отпуск в 30 дней - 30.07.2024, ПРАЙМ

Работники-инвалиды в России получили право на отпуск в 30 дней

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:59+0300

2024-07-30T15:59+0300

2024-07-30T15:59+0300

россия

госдума

инвалиды

отпуск

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, закрепляющий в Трудовом кодексе РФ право работников с инвалидностью уходить в отпуск на 30 календарных дней. Законопроект ранее был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов от фракции "Единая Россия" во главе с председателями ГД и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Кроме того, авторы инициативы считают необходимым прописать в ТК РФ еще одну главу, которая будет направлена на борьбу с задолженностью по зарплате. Предложение предусматривает создание в каждом субъекте РФ межведомственных комиссий с участием представителей силовых структур и сторон социального партнерства. В законопроекте также предусмотрено закрепление за Рострудом права контроля за исполнением соглашений между профсоюзами и работодателями. Один из авторов инициативы, замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что сейчас контролировать исполнение соглашений могут только стороны социального партнерства. По его мнению, наделение таким правом Рострудинспекции означает резкое повышение статуса этих соглашений, так как они фактически становятся подзаконными актами. Это также позволяет дополнительно защитить права и интересы работников, добавил депутат.

https://1prime.ru/20240724/zarplata-850408849.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, инвалиды, отпуск