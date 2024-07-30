https://1prime.ru/20240730/peregovory-850549484.html

В Киеве снова заговорили о возможных переговорах с Россией

В Киеве снова заговорили о возможных переговорах с Россией - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Киеве снова заговорили о возможных переговорах с Россией

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий рассказал о возможном диалоге с Москвой в рамках проведения нового саммита по Украине. Он также отметил... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T18:36+0300

2024-07-30T18:36+0300

2024-07-30T18:38+0300

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переговоры

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий рассказал о возможном диалоге с Москвой в рамках проведения нового саммита по Украине. Он также отметил динамику развития диалога с Пекином, настаивавшем ранее на обязательном участии России в переговорах по урегулированию конфликта. По словам Тихого, Киев "много раз" говорил о возможном привлечении России на втором саммите по Украине."Продолжаем этой позиции придерживаться", — сказал он в ходе брифинга, который транслировал украинский МИД на своей странице в соцсети Facebook*. Тихий добавил, что диалог Киева и Пекина динамично развивается. Дипломат выразил надежду, что он продолжится на разных уровнях. "Работа над встречей лидеров Украины и Китая — это постоянная работа, которая ведется. Приблизил ли визит министра (иностранных дел Украины Дмитрия — ред.) Кулебы в Китай потенциальную встречу лидеров Украины Китая? Бесспорно, приблизил, но когда она будет, когда такая договоренность будет достигнута, пока рано говорить", — отметил Тихий. Кулеба находился с визитом в Китае с 23 по 26 июля. В беседе с главой МИД КНР Ван И он заявил, что Киев готова вести переговоры с Москвой. При этом ранее на Украине на законодательном уровне ввели запрет на них и игнорировали заявления Москвы о готовности вести диалог. Позднее МИД Украины заявил, что Киев "не видит" готовности к переговорам со стороны Москвы. Ван И в ходе встречи сказал, что Украина и Россия недавно выразили готовность к переговорам, Пекин поддерживает все способствующие миру усилия и продолжит играть конструктивную роль для прекращения огня. "Мирная" конференция в Швейцарии проходила 15-16 июня, в ней приняли участие около 80 стран. Президенты США, Китая и Бразилии не присутствовали. Россия также не получила приглашение на конференцию.Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД заявлял, что саммит не является переговорами. По его словам, конференция - стремление группы стран продавливать свою линию и решать вопросы, которые прямо затрагивают интересы и безопасность России, по своему усмотрению.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, россия, переговоры