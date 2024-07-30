https://1prime.ru/20240730/plan-850554922.html

"Плана нет". В Киеве бьют тревогу из-за решения Зеленского

"Плана нет". В Киеве бьют тревогу из-за решения Зеленского - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Плана нет". В Киеве бьют тревогу из-за решения Зеленского

Владимир Зеленский не имеет никакого плана по урегулированию украинского конфликта, считает экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*. Об этом он... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T23:16+0300

2024-07-30T23:16+0300

2024-07-30T23:16+0300

политика

украина

владимир зеленский

переговоры

сво

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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не имеет никакого плана по урегулированию украинского конфликта, считает экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук*. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka.Бывший депутат полагает, что хотя Зеленский и пообещал создать план до конца ноября, но его настоящая цель — выиграть время до президентских выборов в США."На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый "белый господин" (президент США — ред.)", — пояснил Мосийчук*.Он также предрек провал "настоящему" плану Зеленского, так как украинская армия не способна так долго держать позиции в зоне проведения специальной военной операции.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240730/ukraina-850547919.html

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украина, владимир зеленский, переговоры, сво