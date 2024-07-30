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В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда - 30.07.2024, ПРАЙМ
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В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда
В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда - 30.07.2024, ПРАЙМ
В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда №491 Казань - Адлер в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении МЧС России в... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:21+0300
2024-07-30T09:28+0300
происшествия
мчс россии
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда №491 Казань - Адлер в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram.ЧП произошло днем в понедельник, 29 июля. Водитель "Камаза" решил проскочить перед поездом на красный свет светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось В результате девять вагонов поезда сошли с рельсов, семь опрокинулись. "Поисково-спасательные работы на месте схода поезда завершены", - отметили в МЧС.Там добавили, что пассажиры смогут получить свой багаж на станции Котельники.В сообщении уточнили, что в ходе работ были задествованы 324 специалиста и 109 единиц техники.
https://1prime.ru/20240729/poezd-850521366.html
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мчс россии
Происшествия, МЧС России
09:21 30.07.2024 (обновлено: 09:28 30.07.2024)
 
В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда

МЧС: поисково-спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области завершены

© Администрация Котельниковского района | Перейти в медиабанкЧП на железной дороге в Волгоградской области
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
© Администрация Котельниковского района
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда №491 Казань - Адлер в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram.
ЧП произошло днем в понедельник, 29 июля. Водитель "Камаза" решил проскочить перед поездом на красный свет светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось В результате девять вагонов поезда сошли с рельсов, семь опрокинулись.
"Поисково-спасательные работы на месте схода поезда завершены", - отметили в МЧС.
Там добавили, что пассажиры смогут получить свой багаж на станции Котельники.
В сообщении уточнили, что в ходе работ были задествованы 324 специалиста и 109 единиц техники.
ЧП на железной дороге в Волгоградской области - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
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