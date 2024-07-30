https://1prime.ru/20240730/poezd-850524572.html

В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда

В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда - 30.07.2024, ПРАЙМ

В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда №491 Казань - Адлер в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении МЧС России в... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T09:21+0300

2024-07-30T09:21+0300

2024-07-30T09:28+0300

происшествия

мчс россии

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте схода поезда №491 Казань - Адлер в Волгоградской области. Об этом говорится в сообщении МЧС России в Telegram.ЧП произошло днем в понедельник, 29 июля. Водитель "Камаза" решил проскочить перед поездом на красный свет светофора. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось В результате девять вагонов поезда сошли с рельсов, семь опрокинулись. "Поисково-спасательные работы на месте схода поезда завершены", - отметили в МЧС.Там добавили, что пассажиры смогут получить свой багаж на станции Котельники.В сообщении уточнили, что в ходе работ были задествованы 324 специалиста и 109 единиц техники.

https://1prime.ru/20240729/poezd-850521366.html

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мчс россии