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У Фолклендов завершили поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia - 30.07.2024, ПРАЙМ
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У Фолклендов завершили поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia
У Фолклендов завершили поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia - 30.07.2024, ПРАЙМ
У Фолклендов завершили поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia
Работы по поиску пропавших ранее членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, в числе которых есть граждане РФ, были окончены,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:05+0300
2024-07-30T17:05+0300
происшествия
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Работы по поиску пропавших ранее членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, в числе которых есть граждане РФ, были окончены, найти кого-либо еще не удалось. Об этом сообщил агентству РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик. "Поиск завершен, мы не нашли кого-то еще", — заявил он и отметил маловероятность того, что поисково-спасательная операция будет возобновлена. Кроме того, ранее он сообщил РИА Новости, что при кораблекрушении погибли двое граждан РФ, четырех спасли и еще двое числятся пропавшими без вести. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что три гражданина РФ погибли в результате крушения судна Argos Georgia, четверо живы, один числится пропавшим без вести. Телерадиокомпания NRK, ссылаясь на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. В числе находившихся на борту судна 27 человек было десять граждан Испании, восемь — России, два гражданина Уругвая, два — Перу и пять индонезийцев, сообщало ранее агентство EFE.
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затопление, рыбная промышленность
Происшествия, затопление, рыбная промышленность
17:05 30.07.2024
 
У Фолклендов завершили поиск пропавших членов экипажа Argos Georgia

Ervik Havfiske: найти остальных пропавших с затонувшего Argos Georgia не удалось

© Фото : Argos FroyanesСудно Argos Georgia
Судно Argos Georgia - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : Argos Froyanes
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Работы по поиску пропавших ранее членов экипажа с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, в числе которых есть граждане РФ, были окончены, найти кого-либо еще не удалось. Об этом сообщил агентству РИА Новости исполнительный директор компании-судовладельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
"Поиск завершен, мы не нашли кого-то еще", — заявил он и отметил маловероятность того, что поисково-спасательная операция будет возобновлена.
Кроме того, ранее он сообщил РИА Новости, что при кораблекрушении погибли двое граждан РФ, четырех спасли и еще двое числятся пропавшими без вести. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что три гражданина РФ погибли в результате крушения судна Argos Georgia, четверо живы, один числится пропавшим без вести.
Телерадиокомпания NRK, ссылаясь на Главный центр управления спасательными работами (HRS) ранее сообщала, что норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в понедельник в районе Фолклендских островов. В числе находившихся на борту судна 27 человек было десять граждан Испании, восемь — России, два гражданина Уругвая, два — Перу и пять индонезийцев, сообщало ранее агентство EFE.
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