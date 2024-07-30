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Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав

Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых прав. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:05+0300

2024-07-30T16:05+0300

2024-07-30T16:05+0300

госдума

закон

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который разрешает обращение в России иностранных цифровых прав. Первоначально закон касался регулирования майнинга криптовалюты. В рамках второго чтения документ был дополнен нормами, касающимися цифровых финансовых активов (ЦФА) и иностранных цифровых прав. Согласно данным нормам, иностранные цифровые права допускаются к обращению в России в качестве ЦФА, в том числе цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права. Но при условии квалификации иностранных цифровых прав в таком качестве оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. При этом Банку России предоставляется право установить особенности учета и (или) обращения таких иностранных цифровых прав, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать. Причем, такие права не смогут приобретать физлица - граждане РФ, если иное не предусмотрено нормативным актом ЦБ. Кроме того, в целях обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов ЦБ будет вправе установить запрет на квалификацию отдельных иностранных цифровых прав. ЦБ также сможет устанавливать и дополнительные требования к иностранным цифровым правам. Помимо этого, вносятся изменения, касающиеся иностранных номинальных держателей ЦФА, которым эти активы могут зачисляться для осуществления учета прав на них. Такие держатели должны будут соответствовать установленным Банком России требованиям, а также предоставлять информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА. На ЦФА, зачисленные иностранному номинальному держателю, не может быть обращено взыскание по его обязательствам. Также предусматривается, что решение о выпуске ЦФА может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юрлицами, которые непосредственно указаны в таком решении или соответствуют установленным в нем критериям. Если лицом, выпускающим ЦФА для таких лиц, является иностранное юрлицо, то решение об их выпуске может быть составлено на бумажном носителе. Решение о выпуске ЦФА может не размещаться в открытом доступе на сайте выпускающего их лица и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, если оно адресовано определенному кругу ИП и юрлиц, а сами ЦФА могут приобретаться только квалифицированными инвесторами. Однако оператор информационной системы обязан обеспечить доступ к такому решению для Банка России, а также лиц, которые могут приобрести такие ЦФА или уже стали их обладателями. Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений о майнинге криптовалют, которые начнут действовать с 1 ноября 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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