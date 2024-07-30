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В России ввели правила возврата участникам СВО изъятых водительских прав

В России ввели правила возврата участникам СВО изъятых водительских прав - 30.07.2024, ПРАЙМ

В России ввели правила возврата участникам СВО изъятых водительских прав

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном, чтении внесенный правительством РФ законопроект о порядке... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:19+0300

2024-07-30T16:19+0300

2024-07-30T16:34+0300

россия

госдума

водительские права

участники сво

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем, окончательном, чтении внесенный правительством РФ законопроект о порядке возврата водительских прав участникам СВО. Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью законодательного закрепления правовых основ возврата водительского удостоверения, подвергнутому административному наказанию в виде лишения прав, призванному на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы РФ либо в войска нацгвардии РФ, заключившему в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в войсках национальной гвардии РФ, контракт о пребывании в добровольческом формировании. В законопроекте сказано, что во время мобилизации, военного положения или в военное время приостанавливается исполнение постановления о лишении водительского удостоверения за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 КоАП "Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования" либо главой 12 КоАП "Административные правонарушения в области дорожного движения". Кроме того, согласно законопроекту, в целях обеспечения баланса интересов государства и перечисленных выше лиц в нем предусмотрено, с одной стороны, освобождение этих лиц от ответственности в виде лишения прав со дня награждения госнаградой, полученной в период прохождения военной службы или увольнения с нее. С другой стороны, если к такому лицу применяется административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством (ТС) за совершение нового ранее указанного административного правонарушения, исполнение постановления о лишении водительского удостоверения возобновляется со дня вступления в законную силу постановления о назначении нового административного наказания в виде лишения права управления ТС.

https://1prime.ru/20240729/dvigatel-850510947.html

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россия, госдума, водительские права, участники сво