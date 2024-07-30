https://1prime.ru/20240730/preferentsii-850544672.html
Госдума одобрила преференции российским поставщикам при госзакупках
Госдума одобрила преференции российским поставщикам при госзакупках - 30.07.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила преференции российским поставщикам при госзакупках
Госдума приняла во втором чтении законопроект об оптимизации процедуры госзакупок в целях установления единого порядка предоставления преимущества отечественным | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:52+0300
2024-07-30T16:52+0300
2024-07-30T16:52+0300
экономика
россия
госдума
госзакупки
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект об оптимизации процедуры госзакупок в целях установления единого порядка предоставления преимущества отечественным товарам. Третье чтение запланировано на 31 июля. Документ разработан в целях дальнейшего упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ). Предлагаемые изменения позволят оптимизировать все закупочные процедуры и установить единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции. Прежде всего, речь идет о правовых основаниях для полного запрета либо для ограничений на участие в торгах определенных иностранных товаров (работ, услуг). Так, законопроект предполагает переход от принципа "третий лишний" к более жесткому - "второй лишний" (когда иностранные заявки снимаются с торгов при наличии хотя бы одной российской). Предполагается, что это усилит стимулы для инвестирования и наращивания производства российской продукции. Еще одной преференцией станет применение ко всем российским товарам коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. В случае конкуренции нескольких отечественных продуктов предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правила проведения конкурсных закупок и выбора победителя на них должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов. Это позволит стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельхозмашиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и других значимых для страны сферах. Закон, содержащий и другие положения, вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок. При этом большинство изменений начнет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.
https://1prime.ru/20240730/aeroflot-850539919.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, госзакупки
Экономика, РОССИЯ, Госдума, госзакупки
Госдума одобрила преференции российским поставщикам при госзакупках
ГД приняла во II чтении проект о преференциях поставщикам из РФ при госзакупках
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект об оптимизации процедуры госзакупок в целях установления единого порядка предоставления преимущества отечественным товарам. Третье чтение запланировано на 31 июля.
Документ разработан в целях дальнейшего упрощения процессов и процедур при закупках отечественной продукции в соответствии с законами о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ) и о закупках товаров (работ, услуг) госкорпорациями, госкомпаниями и естественными монополиями (223-ФЗ).
Предлагаемые изменения позволят оптимизировать все закупочные процедуры и установить единый порядок предоставления преимущества отечественной продукции. Прежде всего, речь идет о правовых основаниях для полного запрета либо для ограничений на участие в торгах определенных иностранных товаров (работ, услуг).
Так, законопроект предполагает переход от принципа "третий лишний" к более жесткому - "второй лишний" (когда иностранные заявки снимаются с торгов при наличии хотя бы одной российской). Предполагается, что это усилит стимулы для инвестирования и наращивания производства российской продукции.
Еще одной преференцией станет применение ко всем российским товарам коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. В случае конкуренции нескольких отечественных продуктов предпочтение будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства, пояснял премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, правила проведения конкурсных закупок и выбора победителя на них должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов. Это позволит стимулировать создание новых собственных производств, в том числе в радиоэлектронике, металлургии, железнодорожном и сельхозмашиностроении, автопроме, станкостроении, текстильной, мебельной, фармацевтической промышленности и других значимых для страны сферах.
Закон, содержащий и другие положения, вступит в силу с 1 октября 2024 года, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок. При этом большинство изменений начнет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2025 года.
Суд признал закупку "Аэрофлота" законной