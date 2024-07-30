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Прибыль Raiffeisen в России выросла до 705 миллионов евро

Прибыль Raiffeisen в России выросла до 705 миллионов евро - 30.07.2024, ПРАЙМ

Прибыль Raiffeisen в России выросла до 705 миллионов евро

Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии выросла на 2,8% в годовом выражении - до 705... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T09:26+0300

2024-07-30T09:26+0300

2024-07-30T09:26+0300

прибыль

россия

raiffeisen bank

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии выросла на 2,8% в годовом выражении - до 705 миллионов евро, доналоговая прибыль - на 2,9%, до 892 миллионов, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в России за полугодие составил 745 миллионов евро, увеличившись на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Операционная прибыль банка в РФ сократилась на 22,2% и составила 1,191 миллиарда евро. Прибыль после налогообложения в РФ во втором квартале выросла на 16,2% к первому кварталу, до 379 миллионов евро, доналоговая - на 15,6% в квартальном выражении, до 478 миллионов евро. Чистый процентный доход за три месяца поднялся на 2,5% к первому кварталу - до 377 миллионов евро, а операционная прибыль выросла на 0,8% - до 598 миллионов евро. Консолидированная прибыль группы RBI в первом полугодии выросла на 7,3% в годовом выражении - до 1,324 миллиарда евро. Прибыль на акцию увеличилась до 3,87 евро с 3,59 евро годом ранее. Чистый процентный доход достиг 2,895 миллиарда евро, увеличившись на 5,3%. Прибыль после налогообложения выросла на 8,2% в годовом выражении и составила 1,436 миллиарда евро. Консолидированная прибыль группы за второй квартал составила 661 миллион евро после 664 миллионов в первом квартале. Прибыль на акцию составила 1,93 евро после 1,94 евро кварталом ранее. Чистый процентный доход за квартал уменьшился на 1,1% в квартальном выражении - до 1,44 миллиарда евро. Прибыль после налогообложения снизилась на 0,9% в квартальном выражении и составила 715 миллионов евро. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на 30 июня 2024 года насчитывает 44 837 человек, в том числе в России - 9715.

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прибыль, россия, raiffeisen bank