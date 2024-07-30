https://1prime.ru/20240730/raiffeisen-850550460.html

Австрийская Raiffeisen рассматривает продажу части российского бизнеса

Австрийская Raiffeisen рассматривает продажу части российского бизнеса - 30.07.2024, ПРАЙМ

Австрийская Raiffeisen рассматривает продажу части российского бизнеса

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность частичной продажи акций своей российской "дочки" - до 60%, заявил глава... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T19:10+0300

2024-07-30T19:10+0300

2024-07-30T19:10+0300

экономика

банки

raiffeisen

продажа бизнеса

https://cdnn.1prime.ru/img/76397/37/763973725_0:55:1300:786_1920x0_80_0_0_518caa035a468c974aba555173cb9c77.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность частичной продажи акций своей российской "дочки" - до 60%, заявил глава группы Йоханн Штробль. "В настоящее время мы предполагаем, что наибольшая вероятность, что мы сможем продать около 60%. Так что нам придется оставить себе 40%", - ответил он на вопрос о планах группы в отношении российского бизнеса. Штробль отметил, что в такую сделку будут вовлечены как минимум пять регуляторов. При этом группа намерена получить одобрение не только российских и европейских регуляторных органов, но и американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), чтобы добиться "гладкой сделки" и "снизить риски между подписанием сделки и ее закрытием". Глава группы добавил, что также группа не отказывается от сценария выделения российского бизнеса. В России у австрийского Raiffeisen Bank International AG (RBI) работает с 1996 года Райффайзенбанк. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего Райффайзенбанка, в том числе выход из капитала. В январе текущего года глава группы заявлял, что RBI считает продажу Райффайзенбанка более вероятным сценарием, чем выделение этой своей российской "дочки" в отдельную структуру. Согласно отчетности группы, прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России в первом полугодии выросла на 2,8% в годовом выражении - до 705 миллионов евро. Это 53% от всей прибыли группы (1,324 миллиарда евро).

https://1prime.ru/20240730/pribyl-850524710.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, raiffeisen, продажа бизнеса