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Расходы Елисейского дворца превысили его бюджет из-за Макрона

Расходы Елисейского дворца превысили его бюджет из-за Макрона - 30.07.2024, ПРАЙМ

Расходы Елисейского дворца превысили его бюджет из-за Макрона

Объем затрат Елисейского дворца в прошлом году превысил пределы заложенного бюджета на фоне большого количества торжественных приемов и зарубежных поездок... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T19:38+0300

2024-07-30T19:38+0300

2024-07-30T19:59+0300

политика

франция

эммануэль макрон

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расходы

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ПАРИЖ, 30 июл - ПРАЙМ. Объем затрат Елисейского дворца в прошлом году превысил пределы заложенного бюджета на фоне большого количества торжественных приемов и зарубежных поездок президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщила Счетная палата Франции. Согласно опубликованному на сайте палаты отчету, офис Макрона потратил на 8,3 млрд евро больше того, что заложено в бюджете, а общие расходы офиса в 2023 году составили 125,5 млрд евро. Счетная палата связала эти траты с "увеличением транспортных расходов" и "высокой национальной и международной инфляцией". "Для восстановления и поддержания финансового баланса потребуются значительные усилия", — сказано в отчете ведомства. Из отчета следует, что рост затрат с 2022 по 2023 год вызван поездками Макрона, на которые было потрачено в 7,4 млн евро, что на 46,3% больше, чем в предыдущем году. Количество поездок Макрона возросло до 112, при этом 69 из них осуществлялись на самолете. Французский лидер посещал Китай, Океанию, Японию для саммита "Большой семерки", Монголию и Индию для саммита "Большой двадцатки", а также Бангладеш. При этом самым дорогим стала поездка в Океанию — 3,1 млн евро, включая Новую Каледонию, Вануату, Папуа Новую Гвинею. На втором месте расходы на поездку в Африку — 1,9 млн евро. На третьем — в Китай (1,8 млн евро). Согласно отчету, президент Франции в 2023 году провел 171 торжественный прием в Елисейском дворце. При этом в допандемийном 2019 году их было 146. Количество гостей увеличилось на 13%, а затраты на каждого гостя — на 20,5%. Аудиторы выяснили, что наиболее дорогим приемом стал визит британского монарха Карла III, стоивший французскому бюджету 474 тысячи евро, далее идет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди (412 тыс. евро). В ходе визита Карла III одни затраты на кейтеринг составили 166 тысяч евро. Скатерти, салфетки и цветы обошлись в 15 000 евро. Также стало известно, что расходы на переговоры Макрона по телефону в прошлом году стоили бюджету 150 тысяч евро. Ранее в июле глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в этом году республике следует сэкономить 25, а не 20 млрд евро, как планировалось ранее, для сдерживания бюджетного дефицита на уровне 5,1%. По данным мартовского отчета Счетной палаты Франции, возвращение к трем процентам бюджетного дефицита, которое Минфин Франции намерен реализовать к 2027 году, потребует сэкономить около 50 млрд евро между 2025 и 2027 годом. Банк Франции ранее понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем году с 1,4% до 1%. При этом экономисты считают, что данное значение завышено, реальный рост составит примерно 0,7%.

https://1prime.ru/20240730/makron-850524083.html

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франция, эммануэль макрон, бюджет, расходы