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Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings

Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings - 30.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings

Евгений Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании "Ред Вингс" (Red Wings), функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T16:03+0300

2024-07-30T16:03+0300

2024-07-30T16:04+0300

red wings

ростех

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евгений Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании "Ред Вингс" (Red Wings), функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, сообщил владеющий перевозчиком "Ростех". "Двадцать девятого июля 2024 состоялось заседание совета директоров авиакомпании "Ред Вингс". Новым председателем совета директоров избран заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Завьялов Игорь Николаевич. Прекращены полномочия генерального директора Солодилина Евгения Александровича. Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – лизинговой компании "Авиакапитал-Сервис", входящей в холдинг "РТ-Финанс", - говорится в сообщении. Изменения в органах управления Red Wings, поясняется в сообщении, являются частью масштабной трансформации профильных активов "Ростеха." "В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга "РТ-Финанс" переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе – "Авиакапитал-Сервис" и лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко.", владеющая авиакомпанией "Ред Вингс", - пишет "Ростех". На следующем этапе планируется присоединение ИФК к "Авиакапитал-Сервису" для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и Red Wings.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

red wings, ростех