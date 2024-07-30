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Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings
Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings - 30.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings
Евгений Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании "Ред Вингс" (Red Wings), функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации,... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:03+0300
2024-07-30T16:04+0300
red wings
ростех
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евгений Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании "Ред Вингс" (Red Wings), функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, сообщил владеющий перевозчиком "Ростех". "Двадцать девятого июля 2024 состоялось заседание совета директоров авиакомпании "Ред Вингс". Новым председателем совета директоров избран заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Завьялов Игорь Николаевич. Прекращены полномочия генерального директора Солодилина Евгения Александровича. Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – лизинговой компании "Авиакапитал-Сервис", входящей в холдинг "РТ-Финанс", - говорится в сообщении. Изменения в органах управления Red Wings, поясняется в сообщении, являются частью масштабной трансформации профильных активов "Ростеха." "В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга "РТ-Финанс" переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе – "Авиакапитал-Сервис" и лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко.", владеющая авиакомпанией "Ред Вингс", - пишет "Ростех". На следующем этапе планируется присоединение ИФК к "Авиакапитал-Сервису" для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и Red Wings.
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red wings, ростех
Red Wings, Ростех
16:03 30.07.2024 (обновлено: 16:04 30.07.2024)
 
Раскрыто, кто получил функции единоличного исполнительного органа Red Wings

Функции единоличного исполнительного органа Red Wings переданы управляющей организации

Самолет авиакомпании Red Wings.
Самолет авиакомпании Red Wings.
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Евгений Солодилин покинул пост гендиректора авиакомпании "Ред Вингс" (Red Wings), функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, сообщил владеющий перевозчиком "Ростех".
"Двадцать девятого июля 2024 состоялось заседание совета директоров авиакомпании "Ред Вингс". Новым председателем совета директоров избран заместитель генерального директора государственной корпорации "Ростех" Завьялов Игорь Николаевич. Прекращены полномочия генерального директора Солодилина Евгения Александровича. Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – лизинговой компании "Авиакапитал-Сервис", входящей в холдинг "РТ-Финанс", - говорится в сообщении.
Изменения в органах управления Red Wings, поясняется в сообщении, являются частью масштабной трансформации профильных активов "Ростеха." "В соответствии с решением наблюдательного совета корпорации в состав холдинга "РТ-Финанс" переходят активы со специализацией в сфере финансовых услуг, в том числе – "Авиакапитал-Сервис" и лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко.", владеющая авиакомпанией "Ред Вингс", - пишет "Ростех".
На следующем этапе планируется присоединение ИФК к "Авиакапитал-Сервису" для создания единой лизинговой компании, специализирующейся на сделках с авиационной техникой отечественного производства в интересах российских авиакомпаний, включая "Аэрофлот" и Red Wings.
 
Red WingsРостех
 
 
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