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Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей" - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей"
Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей" - 30.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:53+0300
2024-07-30T12:53+0300
валентина матвиенко
реклама
мошенничество
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". "Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко. "Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.
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валентина матвиенко, реклама, мошенничество
Валентина Матвиенко, реклама, мошенничество
12:53 30.07.2024
 
Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей"

Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу, предлагающую "списать долги"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ В. Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ В. Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги".
"Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко.
"Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.
 
Валентина Матвиенкорекламамошенничество
 
 
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