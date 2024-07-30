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Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей"

Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей" - 30.07.2024, ПРАЙМ

Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу "раздолжнителей"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:53+0300

2024-07-30T12:53+0300

2024-07-30T12:53+0300

валентина матвиенко

реклама

мошенничество

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". "Необходимо продолжить системную работу по борьбе с незаконными действиями в финансовой сфере. С каждым годом мошеннические схемы становятся всё изощрённее. Появляются новые способы введения людей в заблуждение. Например, уже есть целая отрасль так называемых раздолжнителей, которые за плату предлагают якобы, списать долги. На деле же мошенники просто тянут с граждан деньги за информацию о существующих бесплатных механизмах снижения долговой нагрузки", - сказала политик в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Вопрос об установлении специальных требований к рекламе, размещаемой такими компаниями, назрел давно, считает Матвиенко. "Прошу коллег-сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения", - заключила она.

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валентина матвиенко, реклама, мошенничество