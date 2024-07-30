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Госдума приняла закон о контроле проведения ремонта в многоквартирном доме
Госдума приняла закон о контроле проведения ремонта в многоквартирном доме - 30.07.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о контроле проведения ремонта в многоквартирном доме
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается обязанность органов государственного... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:42+0300
2024-07-30T16:42+0300
2024-07-30T16:42+0300
ремонт жилых домов
жкх
госдума
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается обязанность органов государственного жилищного надзора о ведении реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений многоквартирного дома как средства строительного контроля в процессе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. "Законопроектом предусматривается дополнение положения об обязанности органов государственного жилищного надзора о ведении реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений многоквартирного дома способе управления многоквартирным домом требованием, предусматривающим также ведение реестров протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, касающихся принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте документа отмечается, что его принятие позволит усовершенствовать контроль за использованием средств, которые находятся на специальных счетах. Как пояснил РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, поправками к законопроекту также уточняется, что если средства на капитальный ремонт сформированы на спецсчете, то стройконтроль проводится исполнительным органом субъекта РФ или подведомственным указанному органу учреждением. Собственники помещений вправе на общем собрании отказаться от стройконтроля со стороны органа власти. В этом случае стройконтроль должно проводить строительная организация, которая выполняет работы по капитальному ремонту, добавил он. "Принятые изменения фактически ужесточают требования к лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту МКД, а также снимают часть разногласий, что же считать капитальным ремонтом", - добавил депутат. Он отметил, что градостроительный кодекс РФ однозначно определяет капитальный ремонт объектов капитального строительства как замену или восстановление строительных конструкций, инженерных коммуникаций, отдельных элементов несущих конструкций. Данный вид работ может выполнить только строительная организация, имеющая допуск на рынок, в рамках договора строительного подряда. Теперь данный подход зафиксирован и в Жилищном кодексе в отношении многоквартирных домов, добавил Кошелев. "Ответственность за приемку работ по капремонту теперь будет нести не только управляющая организация или ТСЖ, а также организация, которая проводила строительный контроль в процессе проведения работ по капитальному ремонту", - подчеркнул депутат. Он также напомнил, что гарантийный срок работ по капитальному ремонту составляет пять лет. "В случае обнаружения недостатков, собственники МКД смогут обратиться для устранения нарушений напрямую к лицу, которое проводило стройконтроль или в подрядную организацию. Также станет возможным направить запрос компенсации в СРО, членом которой является подрядная организация", - заключил Кошелев.
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ПРАЙМ
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ремонт жилых домов, жкх, госдума
ремонт жилых домов, ЖКХ, Госдума
Госдума приняла закон о контроле проведения ремонта в многоквартирном доме
Госдума приняла закон о контроле проведения капитального ремонта в многоквартирном доме
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается обязанность органов государственного жилищного надзора о ведении реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений многоквартирного дома как средства строительного контроля в процессе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
"Законопроектом предусматривается дополнение положения об обязанности органов государственного жилищного надзора о ведении реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений многоквартирного дома способе управления многоквартирным домом требованием, предусматривающим также ведение реестров протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, касающихся принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В тексте документа отмечается, что его принятие позволит усовершенствовать контроль за использованием средств, которые находятся на специальных счетах.
Как пояснил РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, поправками к законопроекту также уточняется, что если средства на капитальный ремонт сформированы на спецсчете, то стройконтроль проводится исполнительным органом субъекта РФ или подведомственным указанному органу учреждением. Собственники помещений вправе на общем собрании отказаться от стройконтроля со стороны органа власти. В этом случае стройконтроль должно проводить строительная организация, которая выполняет работы по капитальному ремонту, добавил он.
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"Принятые изменения фактически ужесточают требования к лицам, выполняющим работы по капитальному ремонту МКД, а также снимают часть разногласий, что же считать капитальным ремонтом", - добавил депутат.
Он отметил, что градостроительный кодекс РФ однозначно определяет капитальный ремонт объектов капитального строительства как замену или восстановление строительных конструкций, инженерных коммуникаций, отдельных элементов несущих конструкций. Данный вид работ может выполнить только строительная организация, имеющая допуск на рынок, в рамках договора строительного подряда. Теперь данный подход зафиксирован и в Жилищном кодексе в отношении многоквартирных домов, добавил Кошелев.
"Ответственность за приемку работ по капремонту теперь будет нести не только управляющая организация или ТСЖ, а также организация, которая проводила строительный контроль в процессе проведения работ по капитальному ремонту", - подчеркнул депутат.
Он также напомнил, что гарантийный срок работ по капитальному ремонту составляет пять лет.
"В случае обнаружения недостатков, собственники МКД смогут обратиться для устранения нарушений напрямую к лицу, которое проводило стройконтроль или в подрядную организацию. Также станет возможным направить запрос компенсации в СРО, членом которой является подрядная организация", - заключил Кошелев.
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