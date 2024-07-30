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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод в Венгрии - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод в Венгрии
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод в Венгрии - 30.07.2024, ПРАЙМ
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод в Венгрии
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил во вторник об открытии нового завода по производству боеприпасов в венгерском городе Варпалота. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:54+0300
2024-07-30T18:05+0300
вооружения
венгрия
завод
снаряды
rheinmetall
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил во вторник об открытии нового завода по производству боеприпасов в венгерском городе Варпалота. "Двадцать девятого июля 2024 года базирующаяся в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall отпраздновала официальный прием своего нового современного завода по производству 30-миллиметровых боеприпасов в венгерской Варпалоте", - говорится в пресс-релизе концерна. В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер. Сообщается, что первое производство боеприпасов, предназначенных для БМП Lynx, начнется на новом предприятии в октябре текущего года, в дальнейшем на нём планируется производить еще и боеприпасы для танков и артиллерии, а также взрыватели. После расширения производства, площадь предприятия составит 150 гектаров. "Открытие этого современного завода по производству боеприпасов в Варпалоте является четким сигналом нашей приверженности инновациям и качеству. Этот объект не только укрепит оборонный потенциал наших глобальных партнеров и Венгрии, но также будет способствовать экономическому развитию региона", - заявил на церемонии открытия Паппергер. Ожидается, что новый завод создаст более 200 рабочих мест.
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венгрия, завод, снаряды, rheinmetall
Вооружения, ВЕНГРИЯ, завод, снаряды, Rheinmetall
17:54 30.07.2024 (обновлено: 18:05 30.07.2024)
 
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод в Венгрии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл новый завод боеприпасов в Венгрии

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил во вторник об открытии нового завода по производству боеприпасов в венгерском городе Варпалота.
"Двадцать девятого июля 2024 года базирующаяся в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall отпраздновала официальный прием своего нового современного завода по производству 30-миллиметровых боеприпасов в венгерской Варпалоте", - говорится в пресс-релизе концерна.
В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки и генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
Сообщается, что первое производство боеприпасов, предназначенных для БМП Lynx, начнется на новом предприятии в октябре текущего года, в дальнейшем на нём планируется производить еще и боеприпасы для танков и артиллерии, а также взрыватели. После расширения производства, площадь предприятия составит 150 гектаров.
"Открытие этого современного завода по производству боеприпасов в Варпалоте является четким сигналом нашей приверженности инновациям и качеству. Этот объект не только укрепит оборонный потенциал наших глобальных партнеров и Венгрии, но также будет способствовать экономическому развитию региона", - заявил на церемонии открытия Паппергер.
Ожидается, что новый завод создаст более 200 рабочих мест.
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ВооруженияВЕНГРИЯзаводснарядыRheinmetall
 
 
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