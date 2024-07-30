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"Роснефть" может выйти на белорусский рынок

"Роснефть" может выйти на белорусский рынок - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Роснефть" может выйти на белорусский рынок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным о перспективах сотрудничества с Белоруссией. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T11:22+0300

2024-07-30T11:22+0300

2024-07-30T11:22+0300

белоруссия

александр лукашенко

роснефть

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МИНСК, 30 июл - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным о перспективах сотрудничества с Белоруссией. "Сегодня утром первому (Лукашенко - ред.) позвонил Игорь Сечин - глава компании "Роснефть". Главная тема разговора - перспективы сотрудничества Беларуси с этой российской компанией", - сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства. Накануне Лукашенко сообщил, что сегодня-завтра направит президенту РФ Владимиру Путину письмо с изложением сути вопросов по нефтеформуле и предоплате за нефть.

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белоруссия, александр лукашенко, роснефть