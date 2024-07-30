https://1prime.ru/20240730/rospatent-850523274.html

Число заявок на регистрацию товарных знаков выросло почти на 25% за полгода

Число заявок на регистрацию товарных знаков выросло почти на 25% за полгода - 30.07.2024, ПРАЙМ

Число заявок на регистрацию товарных знаков выросло почти на 25% за полгода

В первом полугодии 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), поданных российскими предпринимателями на... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T08:03+0300

2024-07-30T08:03+0300

2024-07-30T08:03+0300

экономика

роспатент

товарные знаки

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. В первом полугодии 2024 года количество заявок в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), поданных российскими предпринимателями на регистрацию товарных знаков, увеличилось почти на 25%, сообщили в ведомстве. "За первые шесть месяцев 2024 года российские компании и граждане подали в Роспатент 65 тысяч заявок на регистрацию и охрану товарных знаков. Это на 25% превышает аналогичный показатель 2023 года (52 тысячи заявок)", - говорится в сообщении. По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, у отечественного потребителя растет доверие к российским брендам и спрос на них. "Развиваются и так называемые личные бренды среди физических лиц и самозанятых, которых сегодня в России более десяти миллионов. Они могут получить правовую защиту личного бренда и продвигать с его помощью свои товары и услуги", – отметил Зубов. Больше всего заявок на товарные знаки поступило из сегментов одежды и обуви (21,8% заявок), программного обеспечения и электроники (17,7%), бытовой химии и косметики (13,8%), печатной продукции и канцелярских принадлежностей (11,8%), а также кондитерских и хлебобулочных товаров (11,3%). Среди регионов лидером по подаче заявок на регистрацию товарных знаков является Москва (от столичных предпринимателей поступило 29,3% всех заявок). Затем следуют Московская область (9,5%), Санкт-Петербург (8%), Краснодарский край (4,5%) и Свердловская область (2,5%).

https://1prime.ru/20240709/sanktsii-849969677.html

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роспатент, товарные знаки