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"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году

"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году

Консолидированная выручка госкорпорации "Ростех" в 2023 году выросла на 34% по отношению к уровню 2022 года и составила 2,84 триллиона рублей, чистая прибыль... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:48+0300

2024-07-30T13:48+0300

2024-07-30T14:03+0300

ростех

выручка

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Консолидированная выручка госкорпорации "Ростех" в 2023 году выросла на 34% по отношению к уровню 2022 года и составила 2,84 триллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 54%, до 60,1 миллиарда, по итогам 2024 года ожидается, что выручка превысит 3 триллиона рублей, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. "Консолидированная выручка корпорации выросла на 34% и составила 2,84 триллиона рублей. В 2024 году рассчитываем преодолеть планку в 3 триллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась на 54% и составила 60,1 млрд рублей", - говорится в материалах. Выручка от реализации гражданской продукции корпорации выросла в минувшем году на 5,5% и составила 993 миллиарда рублей, что составляет около 35% от общего объема выручки.

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ростех, выручка