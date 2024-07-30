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"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году - 30.07.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году
"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году
Консолидированная выручка госкорпорации "Ростех" в 2023 году выросла на 34% по отношению к уровню 2022 года и составила 2,84 триллиона рублей, чистая прибыль... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:48+0300
2024-07-30T14:03+0300
ростех
выручка
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Консолидированная выручка госкорпорации "Ростех" в 2023 году выросла на 34% по отношению к уровню 2022 года и составила 2,84 триллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 54%, до 60,1 миллиарда, по итогам 2024 года ожидается, что выручка превысит 3 триллиона рублей, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым. "Консолидированная выручка корпорации выросла на 34% и составила 2,84 триллиона рублей. В 2024 году рассчитываем преодолеть планку в 3 триллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась на 54% и составила 60,1 млрд рублей", - говорится в материалах. Выручка от реализации гражданской продукции корпорации выросла в минувшем году на 5,5% и составила 993 миллиарда рублей, что составляет около 35% от общего объема выручки.
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ростех, выручка
Ростех, выручка
13:48 30.07.2024 (обновлено: 14:03 30.07.2024)
 
"Ростех" увеличил выручку на треть в 2023 году

"Ростех" в 2023 году увеличил выручку на треть, до 2,8 триллиона рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Консолидированная выручка госкорпорации "Ростех" в 2023 году выросла на 34% по отношению к уровню 2022 года и составила 2,84 триллиона рублей, чистая прибыль увеличилась на 54%, до 60,1 миллиарда, по итогам 2024 года ожидается, что выручка превысит 3 триллиона рублей, говорится в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
"Консолидированная выручка корпорации выросла на 34% и составила 2,84 триллиона рублей. В 2024 году рассчитываем преодолеть планку в 3 триллиона рублей. Чистая прибыль увеличилась на 54% и составила 60,1 млрд рублей", - говорится в материалах.
Выручка от реализации гражданской продукции корпорации выросла в минувшем году на 5,5% и составила 993 миллиарда рублей, что составляет около 35% от общего объема выручки.
 
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