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Чемезов сообщил о выделении миллиардов рублей на пороховые заводы
Чемезов сообщил о выделении миллиардов рублей на пороховые заводы - 30.07.2024, ПРАЙМ
Чемезов сообщил о выделении миллиардов рублей на пороховые заводы
Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T14:01+0300
2024-07-30T14:01+0300
2024-07-30T14:15+0300
ростех
сергей чемезов
модернизация
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."В 2023 году нам были переданы пороховые заводы, но там ситуация весьма сложная, поэтому необходимо провести большую модернизацию, ремонт этих предприятий, техперевооружение, и для этого выделены большие деньги - десятки миллиардов", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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ростех, сергей чемезов, модернизация
Ростех, Сергей Чемезов, модернизация
Чемезов сообщил о выделении миллиардов рублей на пороховые заводы
Чемезов: на модернизацию пороховых заводов "Ростеха" выделены десятки миллиардов рублей
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
"В 2023 году нам были переданы пороховые заводы, но там ситуация весьма сложная, поэтому необходимо провести большую модернизацию, ремонт этих предприятий, техперевооружение, и для этого выделены большие деньги - десятки миллиардов", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.