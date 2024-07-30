https://1prime.ru/20240730/rostekh-850535813.html

Чемезов сообщил о выделении миллиардов рублей на пороховые заводы

Чемезов сообщил о выделении миллиардов рублей на пороховые заводы - 30.07.2024, ПРАЙМ

Чемезов сообщил о выделении миллиардов рублей на пороховые заводы

Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:01+0300

2024-07-30T14:01+0300

2024-07-30T14:15+0300

ростех

сергей чемезов

модернизация

https://cdnn.1prime.ru/img/82460/71/824607103_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_4194308b2fb800ac92ccce27b3af1a21.jpg

МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Ситуация с переданными "Ростеху" пороховыми заводами сложная, нужна большая модернизация, на это выделены десятки миллиардов рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."В 2023 году нам были переданы пороховые заводы, но там ситуация весьма сложная, поэтому необходимо провести большую модернизацию, ремонт этих предприятий, техперевооружение, и для этого выделены большие деньги - десятки миллиардов", - сказал Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростех, сергей чемезов, модернизация