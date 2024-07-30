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"Ростех" увеличил зарплату сотрудников на 22 процента, сообщил Чемезов

"Ростех" увеличил зарплату сотрудников на 22 процента, сообщил Чемезов - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Ростех" увеличил зарплату сотрудников на 22 процента, сообщил Чемезов

Средняя заработная плата сотрудников госкорпорации "Ростех" за 2023 год выросла на 22% и составила 88,3 тысячи рублей, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T14:40+0300

2024-07-30T14:40+0300

2024-07-30T14:40+0300

зарплата

ростех

сергей чемезов

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Средняя заработная плата сотрудников госкорпорации "Ростех" за 2023 год выросла на 22% и составила 88,3 тысячи рублей, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Средняя заработная плата у нас увеличилась на 22%. Сегодня составила 88,3 тысячи. В 2023 году также объем расходов социального характера увеличился на 23% и составил 18 миллиардов. В состав социального пакета входит: добровольное медицинское обеспечение, негосударственное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное обеспечение, жилищная программа и программа релокации", – рассказал Чемезов. Глава госкорпорации отметил, что в "Ростехе" работает более 660 тысяч человек. В 2023 году было принято на работу 70 тысяч человек, в 2024 году планируется принять примерно такое же количество сотрудников. Также корпорация реализует 400 основных и дополнительных общеобразовательных программа в рамках подготовки кадров. "С вузами у нас обучаются по специальностям, которые необходимы непосредственно нашим предприятиям, 2,7 тысячи человек. В 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Передовая инженерная школа" вузы и наши организации корпорации совместно участвовали в развитии и создании 15 таких передовых инженерных школ", – добавил Чемезов. "Ростехом" создано 36 образовательно-производственных кластеров в 23 субъектах России с участием организаций корпорации. На эти цели за последние два года "Ростех" выделил более 470 миллионов рублей.

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зарплата, ростех, сергей чемезов