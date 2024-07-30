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Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний
Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний - 30.07.2024, ПРАЙМ
Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть предложения о создании благоприятных условий для сельхозпроизводителей, осуществляющих расчеты с... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:13+0300
2024-07-30T10:23+0300
михаил мишустин
кабмин
рубль
расчеты в рублях
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть предложения о создании благоприятных условий для сельхозпроизводителей, осуществляющих расчеты с иностранными покупателями в рублях."Минсельхоз и Минфин при участии Банка России должны к 1 ноября 2024 года рассмотреть предложения Совета Федерации о создании благоприятных условий в отношении российских сельхозпроизводителей и производителей пищевой продукции, осуществляющих расчёты с иностранными покупателями в рублях", - сказано в поручении Мишустина по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, опубликованном на сайте кабмина РФ.
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михаил мишустин, рубль, расчеты в рублях
Михаил Мишустин, Кабмин, рубль, расчеты в рублях
10:13 30.07.2024 (обновлено: 10:23 30.07.2024)
 
Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний

Мишустин поручил обеспечить создание условий для с/х компаний РФ, ведущих расчеты в рублях

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть предложения о создании благоприятных условий для сельхозпроизводителей, осуществляющих расчеты с иностранными покупателями в рублях.
"Минсельхоз и Минфин при участии Банка России должны к 1 ноября 2024 года рассмотреть предложения Совета Федерации о создании благоприятных условий в отношении российских сельхозпроизводителей и производителей пищевой продукции, осуществляющих расчёты с иностранными покупателями в рублях", - сказано в поручении Мишустина по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, опубликованном на сайте кабмина РФ.
 
КабминМихаил Мишустинрубльрасчеты в рублях
 
 
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