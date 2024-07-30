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Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний

Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний - 30.07.2024, ПРАЙМ

Правительство обеспечит условия для ведущих расчеты в рублях с/х компаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть предложения о создании благоприятных условий для сельхозпроизводителей, осуществляющих расчеты с... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:13+0300

2024-07-30T10:13+0300

2024-07-30T10:23+0300

михаил мишустин

кабмин

рубль

расчеты в рублях

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил рассмотреть предложения о создании благоприятных условий для сельхозпроизводителей, осуществляющих расчеты с иностранными покупателями в рублях."Минсельхоз и Минфин при участии Банка России должны к 1 ноября 2024 года рассмотреть предложения Совета Федерации о создании благоприятных условий в отношении российских сельхозпроизводителей и производителей пищевой продукции, осуществляющих расчёты с иностранными покупателями в рублях", - сказано в поручении Мишустина по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, опубликованном на сайте кабмина РФ.

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михаил мишустин, рубль, расчеты в рублях