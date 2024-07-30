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Набиуллина раскрыла, когда начнется массовое внедрение цифрового рубля
Набиуллина раскрыла, когда начнется массовое внедрение цифрового рубля - 30.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина раскрыла, когда начнется массовое внедрение цифрового рубля
Проект цифрового рубля будет расширен через месяц, и если все пойдет по плану, массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, заявила глава Банка | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:39+0300
2024-07-30T12:39+0300
2024-07-30T12:51+0300
эльвира набиуллина
банк россии
цифровой рубль
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Проект цифрового рубля будет расширен через месяц, и если все пойдет по плану, массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Что касается нашего пилота по цифровому рублю, буквально через месяц мы его расширим, для тех банков, которые уже с нами в пилоте. И в дальнейшем будет еще серия расширений пилота", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации."Если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы можем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года. … Это будет постепенный процесс", - добавила глава ЦБ.
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эльвира набиуллина, цифровой рубль
Эльвира Набиуллина, Банк России, цифровой рубль
Набиуллина раскрыла, когда начнется массовое внедрение цифрового рубля
Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля может начаться с июля 2025 года
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Проект цифрового рубля будет расширен через месяц, и если все пойдет по плану, массовое внедрение цифрового рубля начнется с июля 2025 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается нашего пилота по цифровому рублю, буквально через месяц мы его расширим, для тех банков, которые уже с нами в пилоте. И в дальнейшем будет еще серия расширений пилота", - сказала Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
"Если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты, мы можем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года. … Это будет постепенный процесс", - добавила глава ЦБ.
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