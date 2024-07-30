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Рубль снижается к юаню после завершения налоговых выплат - 30.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240730/rubl-850548495.html
Рубль снижается к юаню после завершения налоговых выплат
Рубль снижается к юаню после завершения налоговых выплат - 30.07.2024, ПРАЙМ
Рубль снижается к юаню после завершения налоговых выплат
Курс рубля во вторник снижается против юаня по мере сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:58+0300
2024-07-30T17:58+0300
экономика
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снижается против юаня по мере сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.42 мск растет на 6 копеек, до 11,85 рубля. Повышение составляет 0,5%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 84,3 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,96 рубля (+0,71%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля во вторник снижается после прохождения пика налогового периода, в течение которого экспортеры традиционно наращивают продажу инвалюты. В итоге курс юаня подрастает, однако он пока что, в третьей декаде июля, все еще удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей. "После завершения налогового периода баланс покупок и продаж иностранной валюты немного нарушился в сторону ослабления рубля. К тому же импорт может постепенно приспосабливаться к новым санкционным условиям, что должно увеличить спрос на инвалюту", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.43 мск снижается на 1,2%, до 78,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 104,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Текущее ослабление российской валюты связано с завершением налогового периода, отмечает Яков Яковлев из УК "Первая". "При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Жесткая монетарная политика Банка России, ограничения в трансграничных платежах, а также меры поддержки рубля не дадут ему значительно снизиться. Вероятно, на неделе курс будет возвращаться к уровням около 12 рублей за юань и 88 рублей за доллар", - добавляет он. В целом, на текущей неделе базовым сценарием по-прежнему является возвращение юаня к уровню 12 рублей с очередной попыткой закрепления над ним, рассчитывает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
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торги, курсы валют, юань, рубль
Экономика, Торги, Курсы валют, юань, рубль
17:58 30.07.2024
 
Рубль снижается к юаню после завершения налоговых выплат

Рубль снижается к юаню после снижения продаж валюты и окончания налоговых выплат

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Курс рубля во вторник снижается против юаня по мере сокращения продаж валюты экспортерами после завершения июльских налоговых выплат, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.42 мск растет на 6 копеек, до 11,85 рубля. Повышение составляет 0,5%.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 84,3 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,96 рубля (+0,71%).

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля во вторник снижается после прохождения пика налогового периода, в течение которого экспортеры традиционно наращивают продажу инвалюты. В итоге курс юаня подрастает, однако он пока что, в третьей декаде июля, все еще удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей.
"После завершения налогового периода баланс покупок и продаж иностранной валюты немного нарушился в сторону ослабления рубля. К тому же импорт может постепенно приспосабливаться к новым санкционным условиям, что должно увеличить спрос на инвалюту", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 17.43 мск снижается на 1,2%, до 78,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,2%, до 104,7 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Текущее ослабление российской валюты связано с завершением налогового периода, отмечает Яков Яковлев из УК "Первая".
"При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Жесткая монетарная политика Банка России, ограничения в трансграничных платежах, а также меры поддержки рубля не дадут ему значительно снизиться. Вероятно, на неделе курс будет возвращаться к уровням около 12 рублей за юань и 88 рублей за доллар", - добавляет он.
В целом, на текущей неделе базовым сценарием по-прежнему является возвращение юаня к уровню 12 рублей с очередной попыткой закрепления над ним, рассчитывает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
 
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