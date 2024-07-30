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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом - 30.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T19:02+0300

2024-07-30T19:02+0300

2024-07-30T19:02+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,3%, до 2944,78 пункта, долларовый РТС – на 1,57%, до 1074,56 пункта.

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торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс