Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240730/rynok-850550171.html
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом - 30.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T19:02+0300
2024-07-30T19:02+0300
экономика
торги
российский рынок акций
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_0:1:2400:1351_1920x0_80_0_0_6680a3d7fc7224d3daa41b0799d54e26.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,3%, до 2944,78 пункта, долларовый РТС – на 1,57%, до 1074,56 пункта.
https://1prime.ru/20240730/kurs-850547185.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/79/841357988_300:0:2101:1351_1920x0_80_0_0_2242e409f2cf8b2e7fae15e4aef00fec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс
Экономика, Торги, российский рынок акций, Мосбиржа, РТС
19:02 30.07.2024
 
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом

Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника на 1,3%

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,3%, до 2944,78 пункта, долларовый РТС – на 1,57%, до 1074,56 пункта.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля
17:36
 
ЭкономикаТоргироссийский рынок акцийМосбиржаРТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала