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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом - 30.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T19:02+0300
2024-07-30T19:02+0300
2024-07-30T19:02+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,3%, до 2944,78 пункта, долларовый РТС – на 1,57%, до 1074,56 пункта.
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торги, российский рынок акций, мосбиржа, ртс
Экономика, Торги, российский рынок акций, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника ростом
Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию вторника на 1,3%
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,3%, до 2944,78 пункта, долларовый РТС – на 1,57%, до 1074,56 пункта.
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 31 июля