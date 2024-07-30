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Российский рынок акций отскочил вверх после трех дней падения

Российский рынок акций отскочил вверх после трех дней падения - 30.07.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций отскочил вверх после трех дней падения

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника отскочил вверх от минимумов с середины июля, частично скорректировав падение трех предыдущих дней,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T20:02+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника отскочил вверх от минимумов с середины июля, частично скорректировав падение трех предыдущих дней, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,3%, до 2944,78 пункта, долларовый РТС – на 1,57%, до 1074,56 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ОТСКОЧИЛ ВВЕРХ Российский рынок акций во вторник преимущественно повышался. При этом в первые минуты сессии индекс Мосбиржи по инерции все же сполз и обновил минимум с середины июля, краткосрочно упав ниже ключевой отметки 2900 пунктов. "Индекс Мосбиржи впервые с середины июля побывал ниже 2900 пунктов, после чего отскочил вверх, в направлении середины диапазона 2900-3000 пунктов. Среди факторов поддержки – переход рубля к ослаблению на фоне завершения налогового периода июля", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". На Московской бирже выросли, на фоне финотчетности и прогнозов, бумаги ВТБ (+6,7%). Также подорожали акции "Аэрофлота" (+4%), ТКС (+3,6%), ВК (+1,1%). Упали бумаги "Европлана" (-1,7%), ПИКа (-1,6%), "Татнефти" (-1%). Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 0,8%, до 78,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 104,6 пункта. ПРОГНОЗЫ На текущий момент индекс Мосбиржи имеет скорее больше перспектив к продолжению снижения и обновлению годового минимума, считает Максим Федосов из УК "Первая". "Усиление распродаж может быть усилено жесткой монетарной политикой ЦБ РФ, а также дальнейшим снижением стоимости нефти и крепким рублем. В свою очередь, при смягчении риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России рынок может быстро развернуться, а поддержать котировки может приток новой ликвидности, который появился у инвесторов от полученных дивидендов, а также от вложений в более консервативные инструменты с высокой текущей доходностью", - добавляет он. Район бывшей поддержки вблизи 3000 пунктов по индексу Мосбиржи теперь представляет собой зону сопротивления росту, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Преодолеть его помогли бы дальнейший спад рубля, возвращение нефти к ценовому росту, корпоративные новости. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 июля – 2900-3000 пунктов", - добавляет он.

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торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс