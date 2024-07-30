https://1prime.ru/20240730/rynok-truda-850544972.html
Мишустин призвал совершенствовать систему мониторинга и анализа рынка труда
Мишустин призвал совершенствовать систему мониторинга и анализа рынка труда - 30.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал совершенствовать систему мониторинга и анализа рынка труда
Российским властям необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги, | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T17:01+0300
2024-07-30T17:01+0300
2024-07-30T17:04+0300
рынок труда в россии
михаил мишустин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491070_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e34eee818379ed37f9b97f382f90990d.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российским властям необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "Кадры" во вторник. В ходе стратсессии Мишустин подчеркнул, что в РФ необходимо выстроить простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений и служб занятости. Для этого, к примеру, должна четко действовать единая цифровая платформа "Работа в России". "Вместе с тем, необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги", - подчеркнул премьер.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491070_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e82d8674c7447970f0b9fd67bbc9cee2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок труда в россии, михаил мишустин, россия
рынок труда в России, Михаил Мишустин, РОССИЯ
Мишустин призвал совершенствовать систему мониторинга и анализа рынка труда
Мишустин: необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда в РФ
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российским властям необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "Кадры" во вторник.
В ходе стратсессии Мишустин подчеркнул, что в РФ необходимо выстроить простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений и служб занятости. Для этого, к примеру, должна четко действовать единая цифровая платформа "Работа в России".
"Вместе с тем, необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги", - подчеркнул премьер.