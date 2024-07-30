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Мишустин призвал совершенствовать систему мониторинга и анализа рынка труда

Мишустин призвал совершенствовать систему мониторинга и анализа рынка труда - 30.07.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал совершенствовать систему мониторинга и анализа рынка труда

Российским властям необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги, | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:01+0300

2024-07-30T17:01+0300

2024-07-30T17:04+0300

рынок труда в россии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Российским властям необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "Кадры" во вторник. В ходе стратсессии Мишустин подчеркнул, что в РФ необходимо выстроить простое взаимодействие работодателей, образовательных учреждений и служб занятости. Для этого, к примеру, должна четко действовать единая цифровая платформа "Работа в России". "Вместе с тем, необходимо совершенствовать инструменты мониторинга и анализа рынка труда, чтобы предоставлять гражданам качественные государственные услуги", - подчеркнул премьер.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок труда в россии, михаил мишустин, россия