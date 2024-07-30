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"Сбер" поддержал инициативу ограничить рекламу фирм "по списанию долгов"

"Сбер" поддержал инициативу ограничить рекламу фирм "по списанию долгов" - 30.07.2024, ПРАЙМ

"Сбер" поддержал инициативу ограничить рекламу фирм "по списанию долгов"

Сбербанк поддерживает инициативу Совета Федерации ограничить в РФ рекламу компаний "по списанию долгов", сообщил вице-президент, директор департамента по работе | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:33+0300

2024-07-30T15:33+0300

2024-07-30T15:33+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает инициативу Совета Федерации ограничить в РФ рекламу компаний "по списанию долгов", сообщил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами банка Кирилл Демин. Ранее во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". Она попросила сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения. "Сбер поддерживает предложение Совета Федерации ограничить рекламу "раздолжнителей" - компаний "по списанию долгов". Полагаем, что такая мера позволит обезопасить россиян от действий недобросовестных участников рынка", - сказал Демин. Он отметил, что, по оценке Сбербанка, в 2023 году объем предложений в интернете от "раздолжнителей" превысил два миллиона объявлений. "Мы видим, что в отдельных случаях организации, оказывающие гражданам подобные услуги, ведут агрессивные рекламные кампании, предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур освобождения от обязательств, а также проактивно предлагают варианты недобросовестного поведения, что может привести к увеличению объема банкротств среди граждан", - добавил он.

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сбербанк, совфед, списание долгов, реклама