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"Сбер" поддержал инициативу ограничить рекламу фирм "по списанию долгов"
"Сбер" поддержал инициативу ограничить рекламу фирм "по списанию долгов" - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Сбер" поддержал инициативу ограничить рекламу фирм "по списанию долгов"
Сбербанк поддерживает инициативу Совета Федерации ограничить в РФ рекламу компаний "по списанию долгов", сообщил вице-президент, директор департамента по работе | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T15:33+0300
2024-07-30T15:33+0300
2024-07-30T15:33+0300
экономика
сбербанк
совфед
списание долгов
реклама
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает инициативу Совета Федерации ограничить в РФ рекламу компаний "по списанию долгов", сообщил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами банка Кирилл Демин. Ранее во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". Она попросила сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения. "Сбер поддерживает предложение Совета Федерации ограничить рекламу "раздолжнителей" - компаний "по списанию долгов". Полагаем, что такая мера позволит обезопасить россиян от действий недобросовестных участников рынка", - сказал Демин. Он отметил, что, по оценке Сбербанка, в 2023 году объем предложений в интернете от "раздолжнителей" превысил два миллиона объявлений. "Мы видим, что в отдельных случаях организации, оказывающие гражданам подобные услуги, ведут агрессивные рекламные кампании, предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур освобождения от обязательств, а также проактивно предлагают варианты недобросовестного поведения, что может привести к увеличению объема банкротств среди граждан", - добавил он.
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сбербанк, совфед, списание долгов, реклама
Экономика, Сбербанк, Совфед, Списание долгов, реклама
"Сбер" поддержал инициативу ограничить рекламу фирм "по списанию долгов"
"Сбер" поддержал инициативу СФ по ограничению рекламы фирм "по списанию долгов"
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Сбербанк поддерживает инициативу Совета Федерации ограничить в РФ рекламу компаний "по списанию долгов", сообщил вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами банка Кирилл Демин.
Ранее во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации предложила законодательно ограничить рекламу компаний, предлагающих "списать долги". Она попросила сенаторов вместе с Банком России проработать эту тему и подготовить необходимые законодательные предложения.
"Сбер поддерживает предложение Совета Федерации ограничить рекламу "раздолжнителей" - компаний "по списанию долгов". Полагаем, что такая мера позволит обезопасить россиян от действий недобросовестных участников рынка", - сказал Демин.
Он отметил, что, по оценке Сбербанка, в 2023 году объем предложений в интернете от "раздолжнителей" превысил два миллиона объявлений.
"Мы видим, что в отдельных случаях организации, оказывающие гражданам подобные услуги, ведут агрессивные рекламные кампании, предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур освобождения от обязательств, а также проактивно предлагают варианты недобросовестного поведения, что может привести к увеличению объема банкротств среди граждан", - добавил он.
МФО стали реже одобрять займы новым клиентам, считают эксперты