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Downdetector: пользователи Microsoft 365 сообщают о сбоях в работе сервиса
Downdetector: пользователи Microsoft 365 сообщают о сбоях в работе сервиса - 30.07.2024, ПРАЙМ
Downdetector: пользователи Microsoft 365 сообщают о сбоях в работе сервиса
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Microsoft 365, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T16:17+0300
2024-07-30T16:17+0300
2024-07-30T16:17+0300
массовый сбой
microsoft
downdetector
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Microsoft 365, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. Жалобы начали поступать в районе 13.30 мск, однако их количество начало увеличиваться ближе к 15.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из Великобритании - почти 900 жалоб. Также сообщения о неполадках поступают из США, Канады, Германии и Италии. Microsoft 365 сообщила в соцсети X, что в настоящее время расследует проблемы с доступом к сервису. Согласно данным Downdetector, также поступают сообщения о сбоях в работе Microsoft Store, в Великобритании фиксируется чуть более 400 жалоб. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.
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массовый сбой, microsoft, downdetector
массовый сбой, Microsoft, Downdetector
Downdetector: пользователи Microsoft 365 сообщают о сбоях в работе сервиса
Downdetector: пользователи Microsoft 365 сообщают о сбоях в работе сервиса по всему миру
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Microsoft 365, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете.
Жалобы начали поступать в районе 13.30 мск, однако их количество начало увеличиваться ближе к 15.00 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из Великобритании - почти 900 жалоб. Также сообщения о неполадках поступают из США, Канады, Германии и Италии.
Microsoft 365 сообщила в соцсети X, что в настоящее время расследует проблемы с доступом к сервису.
Согласно данным Downdetector, также поступают сообщения о сбоях в работе Microsoft Store, в Великобритании фиксируется чуть более 400 жалоб.
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Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.