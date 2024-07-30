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Ему никто не подчиняется. В ЕС забили тревогу: Шольц не дотянул до Меркель
Ему никто не подчиняется. В ЕС забили тревогу: Шольц не дотянул до Меркель - 30.07.2024, ПРАЙМ
Ему никто не подчиняется. В ЕС забили тревогу: Шольц не дотянул до Меркель
Германия теряет свой статус лидера Европейского союза. Беспомощность Берлина напрямую связана с некомпетентностью и слабостью главы правящей коалиции -... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T13:52+0300
2024-07-30T13:52+0300
2024-07-30T14:43+0300
германия
олаф шольц
ес
ангела меркель
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Германия теряет свой статус лидера Европейского союза. Беспомощность Берлина напрямую связана с некомпетентностью и слабостью главы правящей коалиции - федерального канцлера Олафа Шольца, который не смог удержать установленную Ангелой Меркель планку, сообщает The Economist. Долгие годы ФРГ под предводительством Ангелы Меркель, немецкого экс-канцлера, оставалась гарантом успешного решения даже самых серьезных экономических проблем Европы. Это обеспечило "железной леди" неколебимый авторитет среди европейских лидеров и на международной арене. Несмотря на недовольства относительно некоторых принятых Меркель решений, никто не решался действовать наперекор Берлину, отмечает издание.Однако сегодня риторика сильно изменилась. В Брюсселе все чаще говорят о слабости и некомпетентности немецкого правительства, которое не только утратило силу своего слова, но и фактически раскололось на части из-за идеологических споров внутри правящей коалиции. ФРГ продолжает позиционировать себя ответственным за Европу лидером ЕС, однако партнеры по союзу все чаще испытывают разочарование работой канцлера. Немецкая внешняя политика претерпела сильные изменения, особое внимание стало уделяться вооруженным силам Германии и энергетической политике. Кроме того, Берлин продолжает поддерживать Киев и поставлять оружие ВСУ. В рамках ЕС Шольц ориентируется на дальнейшее расширение союза за счет принятия Украины и других государств. Однако этому желанию противостоят скептически настроенные европейские правительства. Ясно одно - для дальнейшего развития Союз нуждается в реформировании. Ослабленной ФРГ с большим количеством внутренних проблем сложно найти в себе силы реализовать задуманное, отмечает автор статьи.С одной стороны, Берлин получил неплохое подспорье в лице переизбранной на пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая продолжает чутко следить за ситуацией в родной стране, подчеркивается в статье. Однако с другой стороны, в Германии близятся общенациональные выборы, которые рано или поздно вынудят партии коалиции обратить свое внимание на внутреннюю политику, поставив тем самым на паузу глобальные планы в Евросоюзе.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240730/germaniya-850535168.html
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германия, олаф шольц, ес, ангела меркель
ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, ЕС, Ангела Меркель
Ему никто не подчиняется. В ЕС забили тревогу: Шольц не дотянул до Меркель
The Economist: Шольц должен более активно работать над проблемами ЕС
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ.
Германия теряет свой статус лидера Европейского союза. Беспомощность Берлина напрямую связана с некомпетентностью и слабостью главы правящей коалиции - федерального канцлера Олафа Шольца, который не смог удержать установленную Ангелой Меркель планку, сообщает The Economist
.
Долгие годы ФРГ под предводительством Ангелы Меркель, немецкого экс-канцлера, оставалась гарантом успешного решения даже самых серьезных экономических проблем Европы. Это обеспечило "железной леди" неколебимый авторитет среди европейских лидеров и на международной арене. Несмотря на недовольства относительно некоторых принятых Меркель решений, никто не решался действовать наперекор Берлину, отмечает издание.
Однако сегодня риторика сильно изменилась. В Брюсселе все чаще говорят о слабости и некомпетентности немецкого правительства, которое не только утратило силу своего слова, но и фактически раскололось на части из-за идеологических споров внутри правящей коалиции.
ФРГ продолжает позиционировать себя ответственным за Европу лидером ЕС, однако партнеры по союзу все чаще испытывают разочарование работой канцлера. Немецкая внешняя политика претерпела сильные изменения, особое внимание стало уделяться вооруженным силам Германии и энергетической политике. Кроме того, Берлин продолжает поддерживать Киев и поставлять оружие ВСУ.
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В рамках ЕС Шольц ориентируется на дальнейшее расширение союза за счет принятия Украины и других государств. Однако этому желанию противостоят скептически настроенные европейские правительства. Ясно одно - для дальнейшего развития Союз нуждается в реформировании. Ослабленной ФРГ с большим количеством внутренних проблем сложно найти в себе силы реализовать задуманное, отмечает автор статьи.
С одной стороны, Берлин получил неплохое подспорье в лице переизбранной на пост председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая продолжает чутко следить за ситуацией в родной стране, подчеркивается в статье. Однако с другой стороны, в Германии близятся общенациональные выборы, которые рано или поздно вынудят партии коалиции обратить свое внимание на внутреннюю политику, поставив тем самым на паузу глобальные планы в Евросоюзе.
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