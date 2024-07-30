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Власти испанского города разрешили "Штандарту" аварийный заход в порт

Власти испанского города разрешили "Штандарту" аварийный заход в порт - 30.07.2024, ПРАЙМ

Власти испанского города разрешили "Штандарту" аварийный заход в порт

Власти города Сеэ в Испании дали разрешение российскому фрегату "Штандарт" на аварийный заход в порт, чтобы пополнить запасы воды и продуктов, сообщил РИА... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T11:37+0300

2024-07-30T11:37+0300

2024-07-30T11:45+0300

испания

россия

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ПАРИЖ, 30 июл - ПРАЙМ. Власти города Сеэ в Испании дали разрешение российскому фрегату "Штандарт" на аварийный заход в порт, чтобы пополнить запасы воды и продуктов, сообщил РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. По его словам, этому предшествовали долгие обсуждения с испанскими властями по вопросу аварийного захода, и в конечном итоге разрешение было получено."Сейчас как раз подходим к причалу. Мы должны заправиться и двинуться дальше", - сообщил Мартусь. "Ситуация была ясна: нам идти в море, а ни воды, ни еды нет", - сказал капитан фрегата.Он добавил, что по этой причине удалось достичь договоренности и все вопросы согласовать с испанскими властями.Капитан также сообщил, что команда фрегата обжалует решение о европейских санкциях против корабля в Европейский суд по правам человека. Уже подготовлен иск против решения префекта французского департамента Финистер. "И мы также подаем в Европейский суд в Люксембурге против этого решения Европейского союза", - отметил он.Мартусь уточнил, что на эти цели нужны деньги. "Мы объявили сбор пожертвований, так как самим нам таких денег не собрать", - добавил он.Кроме того, капитан рассказал, что "Штандарт" намерен в августе принять участие в морском фестивале во французском городе Гранвиль."Мы идем на фестиваль под названием "Рабочие паруса" (Voiles de travail) в городе Гранвиль, который пройдет с 21 по 25 августа", - сообщил капитан.Этот город расположен в департаменте Манш в регионе Нормандия на севере Франции, и команда рассчитывает, что препятствий для захода в порт там не будет.Как пояснил капитан, вопрос применения европейских санкций находится в ведении префекта. "Либо он применяет эти санкции, либо относится к кораблю с пониманием. Посмотрим, элемент лотереи остаётся", - отметил он.

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