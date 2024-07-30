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Испанский регулятор наложил на Booking крупнейший в своей истории штраф

Испанский регулятор наложил на Booking крупнейший в своей истории штраф - 30.07.2024, ПРАЙМ

Испанский регулятор наложил на Booking крупнейший в своей истории штраф

Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) оштрафовала платформу по бронированию жилья Booking.com на рекордные за свою историю 413 миллионов евро,... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:53+0300

2024-07-30T17:53+0300

2024-07-30T17:53+0300

испания

штраф

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МАДРИД, 30 июл – ПРАЙМ. Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) оштрафовала платформу по бронированию жилья Booking.com на рекордные за свою историю 413 миллионов евро, говорится в распространённом во вторник пресс-релизе регулятора. "CNMC оштрафовал Booking.com на 413 240 000 евро за злоупотребление доминирующим положением… Компания дважды злоупотребляла своим доминирующим положением, по крайней мере, с 1 января 2019 года по настоящее время, навязывая несколько несправедливых торговых условий отелям, расположенным в Испании, пользующимся ее посредническими услугами по бронированию (на сайте booking.com), и ограничивая конкуренцию со стороны других туристических онлайн-агентств, предлагающих те же услуги", — говорится в сообщении. В 2021 году Испанская ассоциация директоров гостиниц и Мадридская ассоциация гостиничного бизнеса осудили компанию за злоупотребление доминирующим положением. В октябре 2022 года CNMC инициировала расследование против Booking.com из-за возможного злоупотребление доминирующим положением на рынке. Booking.com действует как онлайн турагентство. Через свой веб-сайт он выступает посредником между отелями, которые предлагают свои номера, и клиентами, которые ищут отель, сравнивают цены и бронируют номера.

https://1prime.ru/20240723/rynok-850373094.html

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испания, штраф