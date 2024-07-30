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Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России
Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России
Инсинуации со стороны балтийских государств, что новые миграционные правила Будапешта для гостевых рабочих из России и Белоруссии якобы угрожают национальной... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T22:12+0300
2024-07-30T22:12+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 30 июл - ПРАЙМ. Инсинуации со стороны балтийских государств, что новые миграционные правила Будапешта для гостевых рабочих из России и Белоруссии якобы угрожают национальной безопасности стран ЕС, являются детской ложью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее Литва обратилась в ЕК с требование проанализировать решение Будапешта ввести упрощенный въезд на работу для граждан восьми стран, не входящих в Евросоюх, в том числе для россиян и белорусов. "Возобновилась балтийская пропагандистская кампания против нашей страны, на этот раз в связи с тем, что в программу "Национальная карта", помимо граждан ряда других стран, включены также граждане России и Белоруссии. И этим мы ставим под угрозу безопасность Шенгенской зоны, утверждают страны Балтии. Это детская ложь", — написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, "граждане России и Белоруссии по-прежнему могут въезжать в Венгрию и, следовательно, на территорию Шенгенской зоны только по визе, а вид на жительство они могут получить только в порядке, предусмотренном законодательством, соблюдая процедуру, которая проводится Главным управлением по иммиграции". Сийярто напомнил, что согласно европейским правилам проведение таких процедур и выдача вида на жительство входит в национальную компетенцию и данным правом обладают также власти Литвы, Латвии и Эстонии."Было бы намного лучше, если бы мои балтийские коллеги правильно информировали своих избирателей, а не начинали очередную кампанию лжи", — заключил министр. В официальном вестнике кабмина Венгрии 9 июля был опубликован размещен список стран, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. Кроме РФ и Белоруссии в него входят Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из последствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января текущего года. Проект указа о национальной карте был опубликован весной, задолго до визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ес, балтия, венгрия, въезд, россияне
Политика, ЕС, БАЛТИЯ, ВЕНГРИЯ, въезд, россияне
22:12 30.07.2024
 
Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России

Сийярто назвал детской ложью обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из РФ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 30 июл - ПРАЙМ. Инсинуации со стороны балтийских государств, что новые миграционные правила Будапешта для гостевых рабочих из России и Белоруссии якобы угрожают национальной безопасности стран ЕС, являются детской ложью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Литва обратилась в ЕК с требование проанализировать решение Будапешта ввести упрощенный въезд на работу для граждан восьми стран, не входящих в Евросоюх, в том числе для россиян и белорусов.
"Возобновилась балтийская пропагандистская кампания против нашей страны, на этот раз в связи с тем, что в программу "Национальная карта", помимо граждан ряда других стран, включены также граждане России и Белоруссии. И этим мы ставим под угрозу безопасность Шенгенской зоны, утверждают страны Балтии. Это детская ложь", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, "граждане России и Белоруссии по-прежнему могут въезжать в Венгрию и, следовательно, на территорию Шенгенской зоны только по визе, а вид на жительство они могут получить только в порядке, предусмотренном законодательством, соблюдая процедуру, которая проводится Главным управлением по иммиграции".
Сийярто напомнил, что согласно европейским правилам проведение таких процедур и выдача вида на жительство входит в национальную компетенцию и данным правом обладают также власти Литвы, Латвии и Эстонии.
"Было бы намного лучше, если бы мои балтийские коллеги правильно информировали своих избирателей, а не начинали очередную кампанию лжи", — заключил министр.
В официальном вестнике кабмина Венгрии 9 июля был опубликован размещен список стран, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. Кроме РФ и Белоруссии в него входят Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из последствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января текущего года. Проект указа о национальной карте был опубликован весной, задолго до визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
В Венгрии ответили критику ЕС из-за льготного въезда россиян и белорусов
20:56
 
ПолитикаЕСБАЛТИЯВЕНГРИЯвъездроссияне
 
 
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