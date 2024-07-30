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Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России
Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России - 30.07.2024, ПРАЙМ
Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России
Инсинуации со стороны балтийских государств, что новые миграционные правила Будапешта для гостевых рабочих из России и Белоруссии якобы угрожают национальной... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T22:12+0300
2024-07-30T22:12+0300
2024-07-30T22:12+0300
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БУДАПЕШТ, 30 июл - ПРАЙМ. Инсинуации со стороны балтийских государств, что новые миграционные правила Будапешта для гостевых рабочих из России и Белоруссии якобы угрожают национальной безопасности стран ЕС, являются детской ложью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Ранее Литва обратилась в ЕК с требование проанализировать решение Будапешта ввести упрощенный въезд на работу для граждан восьми стран, не входящих в Евросоюх, в том числе для россиян и белорусов. "Возобновилась балтийская пропагандистская кампания против нашей страны, на этот раз в связи с тем, что в программу "Национальная карта", помимо граждан ряда других стран, включены также граждане России и Белоруссии. И этим мы ставим под угрозу безопасность Шенгенской зоны, утверждают страны Балтии. Это детская ложь", — написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, "граждане России и Белоруссии по-прежнему могут въезжать в Венгрию и, следовательно, на территорию Шенгенской зоны только по визе, а вид на жительство они могут получить только в порядке, предусмотренном законодательством, соблюдая процедуру, которая проводится Главным управлением по иммиграции". Сийярто напомнил, что согласно европейским правилам проведение таких процедур и выдача вида на жительство входит в национальную компетенцию и данным правом обладают также власти Литвы, Латвии и Эстонии."Было бы намного лучше, если бы мои балтийские коллеги правильно информировали своих избирателей, а не начинали очередную кампанию лжи", — заключил министр. В официальном вестнике кабмина Венгрии 9 июля был опубликован размещен список стран, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. Кроме РФ и Белоруссии в него входят Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из последствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января текущего года. Проект указа о национальной карте был опубликован весной, задолго до визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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ес, балтия, венгрия, въезд, россияне
Политика, ЕС, БАЛТИЯ, ВЕНГРИЯ, въезд, россияне
Сийярто ответил на обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из России
Сийярто назвал детской ложью обвинения стран Балтии за упрощенный въезд из РФ
БУДАПЕШТ, 30 июл - ПРАЙМ. Инсинуации со стороны балтийских государств, что новые миграционные правила Будапешта для гостевых рабочих из России и Белоруссии якобы угрожают национальной безопасности стран ЕС, являются детской ложью, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Литва обратилась в ЕК с требование проанализировать решение Будапешта ввести упрощенный въезд на работу для граждан восьми стран, не входящих в Евросоюх, в том числе для россиян и белорусов.
"Возобновилась балтийская пропагандистская кампания против нашей страны, на этот раз в связи с тем, что в программу "Национальная карта", помимо граждан ряда других стран, включены также граждане России и Белоруссии. И этим мы ставим под угрозу безопасность Шенгенской зоны, утверждают страны Балтии. Это детская ложь", — написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, "граждане России и Белоруссии по-прежнему могут въезжать в Венгрию и, следовательно, на территорию Шенгенской зоны только по визе, а вид на жительство они могут получить только в порядке, предусмотренном законодательством, соблюдая процедуру, которая проводится Главным управлением по иммиграции".
Сийярто напомнил, что согласно европейским правилам проведение таких процедур и выдача вида на жительство входит в национальную компетенцию и данным правом обладают также власти Литвы, Латвии и Эстонии.
"Было бы намного лучше, если бы мои балтийские коллеги правильно информировали своих избирателей, а не начинали очередную кампанию лжи", — заключил министр.
В официальном вестнике кабмина Венгрии 9 июля был опубликован размещен список стран, граждане которых вправе претендовать на "национальную карту" — двухлетнюю рабочую визу. Кроме РФ и Белоруссии в него входят Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из последствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января текущего года. Проект указа о национальной карте был опубликован весной, задолго до визитов премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
В Венгрии ответили критику ЕС из-за льготного въезда россиян и белорусов