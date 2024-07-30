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В Словакии считают, что без России экономике республики придет конец

В Словакии считают, что без России экономике республики придет конец - 30.07.2024, ПРАЙМ

В Словакии считают, что без России экономике республики придет конец

Без России словацкой экономике наступит конец, а из-за остановки Киевом транзита части российской нефти республике грозит нефтяной кризис, считает вице-спикер... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T21:50+0300

2024-07-30T21:50+0300

2024-07-30T21:50+0300

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БРАТИСЛАВА, 30 июл - ПРАЙМ. Без России словацкой экономике наступит конец, а из-за остановки Киевом транзита части российской нефти республике грозит нефтяной кризис, считает вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко."Без России нашей экономике придет конец, без России мы не сможем функционировать, но главное то, что Россия — это территория большого рынка сбыта товаров", — заявил он в своем видеообращении, опубликованном во вторник в соцсети Facebook*Данко подчеркнул, что "словацко-российские отношения — это будущее". Он предупредил, что Словакии грозит "большой нефтяной кризис" на фоне остановки Киевом транзита нефти российской компании "Лукойл" и добавил, что действия Украины не вписываются в контекст нормальных отношений между странами. Вице-спикер полагает, что Владимиру Зеленскому удалось возглавить Украину из-за того, что "в него вливали сотни миллионов долларов". "Он был в списке людей, которые мошенничали с налогами, но это Запад не волнует, раз он им служит. Сегодня люди на Украине не могут избрать нового президента, потому что там военное положение", — заявил Данко и выразил уверенность, что Украине не место в ЕС и НАТО, пока страна не решит свои собственные проблемы. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита, навредят самой Украине. Он указывал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". Президент Словакии Петер Пеллегрини ранее заявил, что Братислава может принять ответные меры, если Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти.Минэкономики Словакии ранее подтвердило, что страна прекратила получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Киевом ее транзита. Отмечалось, что "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. По данным ведомства, НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками нефти из РФ от другого поставщика, но ситуация обсуждается с украинской стороной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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