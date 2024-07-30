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Россиянам упростили порядок получения справок для внесудебного банкротства

Россиянам упростили порядок получения справок для внесудебного банкротства - 30.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам упростили порядок получения справок для внесудебного банкротства

Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтении закон, упрощающий россиянам получение необходимых справок для процедуры внесудебного банкротства. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T17:12+0300

2024-07-30T17:12+0300

2024-07-30T17:12+0300

россия

госдума

россияне

внесудебное банкротство

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента приняла во втором и третьем чтении закон, упрощающий россиянам получение необходимых справок для процедуры внесудебного банкротства. Закон позволяет исключить ошибочные отказы гражданам в возбуждении процедуры внесудебного банкротства. В нем предусмотрен последующий переход на электронное взаимодействие россиян и госорганов при получении необходимых справок. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал журналистам, что граждане теперь смогут один раз обратиться в МФЦ, где с помощью действующей единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) получат справки об имущественном и финансовом положении и праве на внесудебное банкротство. Отмечается, что личное получение справок в Соцфонде, Федеральной службе судебных приставов и других госорганах не требуется, появится возможность применения системы "одного окна". Для реализации указанной цели закон обязывает МФЦ, в который человек обратился с заявлением о внесудебном банкротстве, включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) его паспортные данные, не размещая их в открытом доступе в интернете. Внесение паспортных данных в закрытую часть данного реестра позволит использовать СМЭВ для получения справок для внесудебного банкротства. По словам Гаврилова, данный механизм получения документов позволит исключить ошибочные отказы россиянам при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры. Закон, предусматривает и другие изменения. Он вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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россия, госдума, россияне, внесудебное банкротство