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Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США

Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США - 30.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыты последствия дисбаланса между госдолгом и ВВП в США

Дисбаланс между госдолгом США и ВВП Соединенных Штатов может привести к последствиям в мировой экономике и сказаться, в частности, на финансовом и... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:47+0300

2024-07-30T12:47+0300

2024-07-30T12:47+0300

экономика

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Дисбаланс между госдолгом США и ВВП Соединенных Штатов может привести к последствиям в мировой экономике и сказаться, в частности, на финансовом и инвестиционном рынках, отметка госдолга в 35 триллионов долларов стала следствием политики американского президента Джо Байдена, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Государственный долг США ранее в понедельник впервые в истории достиг отметки в 35 триллионов долларов, свидетельствуют данные американского минфина. "Бюджетный дефицит слишком велик и создает серьезную траекторию для соотношения госдолга к ВВП. Всегда должен быть баланс между госдолгом и ВВП. Здесь достаточно серьезный дисбаланс и он превышает 140%. Этот дисбаланс может привести к очень серьезным последствиям в мировой экономике в целом: сказаться на финансовом и инвестиционном рынках", - сказал Гусев. Он напомнил, что только в январе 2024 года государственный долг США превысил 34 триллионов долларов. По мнению эксперта, рост госдолга и его новые показатели связаны с политикой американского президента Джо Байдена. "Здесь просматриваются два концептуальных основания. Во-первых, Байден приостановил действие лимитов госдолга до января 2025 года. Во-вторых, конгресс США принял это ограничение. Практически никогда в истории США такого не было, когда президент говорит о том, что можно тратить столько, сколько захочется, а конгресс поддерживает эту идею. Это поддержало и правительство, в частности, министр финансов", - отметил Гусев. Он добавил, что рост госдолга будет продолжаться, к этому нужно быть готовыми не только в США, но и за их пределами. Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) призвали американские власти как можно скорее начать сокращение государственного долга. По мнению МВФ, увеличение госдолга уже привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась. В фонде также указывали, что властям США потребуется применить широкий набор фискальных инструментов для снижения госдолга и бюджетного дефицита.

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сша, мир, ввп, госдолг сша