https://1prime.ru/20240730/ssha-850533155.html

Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии

Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии - 30.07.2024, ПРАЙМ

Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии

Комиссия по национальной обороне США признала, что страна не готова к большой войне с Россией и Китаем, пишет британское издание The Economist. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:56+0300

2024-07-30T12:56+0300

2024-07-30T12:56+0300

сша

пентагон

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Комиссия по национальной обороне США признала, что страна не готова к большой войне с Россией и Китаем, пишет британское издание The Economist.Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун ранее назвал вооруженные силы США "самой смертоносной и самой уважаемой боевой силой в мире". Однако, согласно выводам комиссии, в действительности военная мощь Америки ослабевает.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, в частности, что Китай опережает США по размерам и возможностям вооруженных сил, стремится к вторжению на Тайвань.Россия также представляет серьезную угрозу, несмотря на трудности на Украине.Кроме того, указывается, что политическое и военное сближение между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном увеличивает риск конфликтов.Комиссия рекомендовала работать над укреплением альянсов, включая создание "боевого" штаба в Японии. Также она призвала к реформе Пентагона для улучшения закупочных и научно-исследовательских процессов.Кроме того, рекомендовано резко нарастить расходы на оборону, отменить ограничения и открыть налогово-бюджетные шлюзы.Вместе с тем, предложение ввести дополнительные налоги для финансирования оборонных расходов вызывает недовольство обеих партий.Комиссия считает, что времени на раскачку нет. По ее мнению, американская общественность "не представляет себе всех последствий, если США лишатся своего положения мировой сверхдержавы".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240729/podderzhka-850519204.html

сша

пентагон

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, россия, китай