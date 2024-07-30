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Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии
Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии - 30.07.2024, ПРАЙМ
Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии
Комиссия по национальной обороне США признала, что страна не готова к большой войне с Россией и Китаем, пишет британское издание The Economist. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T12:56+0300
2024-07-30T12:56+0300
сша
пентагон
россия
китай
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Комиссия по национальной обороне США признала, что страна не готова к большой войне с Россией и Китаем, пишет британское издание The Economist.Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун ранее назвал вооруженные силы США "самой смертоносной и самой уважаемой боевой силой в мире". Однако, согласно выводам комиссии, в действительности военная мощь Америки ослабевает.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, в частности, что Китай опережает США по размерам и возможностям вооруженных сил, стремится к вторжению на Тайвань.Россия также представляет серьезную угрозу, несмотря на трудности на Украине.Кроме того, указывается, что политическое и военное сближение между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном увеличивает риск конфликтов.Комиссия рекомендовала работать над укреплением альянсов, включая создание "боевого" штаба в Японии. Также она призвала к реформе Пентагона для улучшения закупочных и научно-исследовательских процессов.Кроме того, рекомендовано резко нарастить расходы на оборону, отменить ограничения и открыть налогово-бюджетные шлюзы.Вместе с тем, предложение ввести дополнительные налоги для финансирования оборонных расходов вызывает недовольство обеих партий.Комиссия считает, что времени на раскачку нет. По ее мнению, американская общественность "не представляет себе всех последствий, если США лишатся своего положения мировой сверхдержавы".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша
пентагон
китай
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сша, пентагон, россия, китай
США, Пентагон, РОССИЯ, КИТАЙ
12:56 30.07.2024
 
Шансов нет. В США сделали вывод о состоянии собственной армии

В США признали, что не могут конкурировать в военной сфере с Россией и Китаем

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Комиссия по национальной обороне США признала, что страна не готова к большой войне с Россией и Китаем, пишет британское издание The Economist.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун ранее назвал вооруженные силы США "самой смертоносной и самой уважаемой боевой силой в мире". Однако, согласно выводам комиссии, в действительности военная мощь Америки ослабевает.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, в частности, что Китай опережает США по размерам и возможностям вооруженных сил, стремится к вторжению на Тайвань.
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Россия также представляет серьезную угрозу, несмотря на трудности на Украине.
Кроме того, указывается, что политическое и военное сближение между Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном увеличивает риск конфликтов.
Комиссия рекомендовала работать над укреплением альянсов, включая создание "боевого" штаба в Японии. Также она призвала к реформе Пентагона для улучшения закупочных и научно-исследовательских процессов.
Кроме того, рекомендовано резко нарастить расходы на оборону, отменить ограничения и открыть налогово-бюджетные шлюзы.
Вместе с тем, предложение ввести дополнительные налоги для финансирования оборонных расходов вызывает недовольство обеих партий.
Комиссия считает, что времени на раскачку нет. По ее мнению, американская общественность "не представляет себе всех последствий, если США лишатся своего положения мировой сверхдержавы".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАПентагонРОССИЯКИТАЙ
 
 
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