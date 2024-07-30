Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240730/stavka-850525600.html
В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов
В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов - 30.07.2024, ПРАЙМ
В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов
ВТБ не прогнозирует дальнейшего повышения ЦБ РФ ключевой ставки в 2024 году выше уровня 18%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T10:07+0300
2024-07-30T10:07+0300
втб
россия
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВТБ не прогнозирует дальнейшего повышения ЦБ РФ ключевой ставки в 2024 году выше уровня 18%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы видим до конца, по крайней мере, этого года достаточной ставку 18% и наше таргетирование финансовых результатов производим, исходя из этого сценария, то есть мы не прогнозируем до конца 2024 года дальнейшего повышения", - сказал Пьянов. Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Кроме того, ЦБ РФ в пятницу повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_135:0:2764:1972_1920x0_80_0_0_b06eff9bf46d6bdd758107d3338f649b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
втб, россия, ставка банка россии
ВТБ, РОССИЯ, ставка Банка России
10:07 30.07.2024
 
В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов

Пьянов: ВТБ не прогнозирует повышение ключевой ставки в 2024 году выше 18%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВТБ не прогнозирует дальнейшего повышения ЦБ РФ ключевой ставки в 2024 году выше уровня 18%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы видим до конца, по крайней мере, этого года достаточной ставку 18% и наше таргетирование финансовых результатов производим, исходя из этого сценария, то есть мы не прогнозируем до конца 2024 года дальнейшего повышения", - сказал Пьянов.
Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Кроме того, ЦБ РФ в пятницу повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.
 
ВТБРОССИЯставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала