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В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов

В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов - 30.07.2024, ПРАЙМ

В ВТБ не считают, что ставка ЦБ поднимется выше 18 процентов

ВТБ не прогнозирует дальнейшего повышения ЦБ РФ ключевой ставки в 2024 году выше уровня 18%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T10:07+0300

2024-07-30T10:07+0300

2024-07-30T10:07+0300

втб

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. ВТБ не прогнозирует дальнейшего повышения ЦБ РФ ключевой ставки в 2024 году выше уровня 18%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы видим до конца, по крайней мере, этого года достаточной ставку 18% и наше таргетирование финансовых результатов производим, исходя из этого сценария, то есть мы не прогнозируем до конца 2024 года дальнейшего повышения", - сказал Пьянов. Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Кроме того, ЦБ РФ в пятницу повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 16,9-17,4% с 15-16%, до конца года ждет ее в диапазоне 18-19,4%. Также регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2025 год до 14-16% с 10-12%, на 2026 год до 10-11% с 6-7%. В 2027 году ЦБ ждет ее на уровне 7,5-8,5%.

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втб, россия, ставка банка россии