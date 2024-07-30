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"Не смогут отступить". В США раскрыли стратегию Запада в отношении России
"Не смогут отступить". В США раскрыли стратегию Запада в отношении России - 30.07.2024, ПРАЙМ
"Не смогут отступить". В США раскрыли стратегию Запада в отношении России
Элиты на Западе будут и дальше финансировать и вооружать Украину с целью продолжения конфликта с Россией, так как это позволит руководству США и Евросоюза... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T23:58+0300
2024-07-30T23:58+0300
2024-07-30T23:58+0300
политика
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Элиты на Западе будут и дальше финансировать и вооружать Украину с целью продолжения конфликта с Россией, так как это позволит руководству США и Евросоюза сохранить власть. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он отметил, что жители Европы устали от украинского конфликта и от беженцев. "Я бы не сказал, что европейцы хотят войны, этого хотят европейские элиты, которые загнали себя в угол. Они инвестировали так много политического капитала в украинский конфликт, что сейчас просто не смогут отступить. Они не могут внезапно сказать: "О, мы ошибались, мы просто хотели забрать у вас сотни миллиардов долларов и нанести вред на триллионы долларов европейской экономике санкциями против России". Если политики признают ошибки такого масштаба, сколько они останутся у власти?" — задался вопросом Риттер.Он также выразил мнение, что истеблишмент на Западе и далее будет "продавать" своему населению нарратив о "российской угрозе" и вкладывать деньги в ВПК. Лишь таким образом западные элиты смогут удержаться у власти, заключил Риттер.
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запад, украина, конфликт
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, конфликт
"Не смогут отступить". В США раскрыли стратегию Запада в отношении России
Риттер: западные элиты продолжат конфликт с Россией, чтобы удержаться у власти
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ.
Элиты на Западе будут и дальше финансировать и вооружать Украину с целью продолжения конфликта с Россией, так как это позволит руководству США и Евросоюза сохранить власть. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
Он отметил, что жители Европы устали от украинского конфликта и от беженцев.
"Я бы не сказал, что европейцы хотят войны, этого хотят европейские элиты, которые загнали себя в угол. Они инвестировали так много политического капитала в украинский конфликт, что сейчас просто не смогут отступить. Они не могут внезапно сказать: "О, мы ошибались, мы просто хотели забрать у вас сотни миллиардов долларов и нанести вред на триллионы долларов европейской экономике санкциями против России". Если политики признают ошибки такого масштаба, сколько они останутся у власти?" — задался вопросом Риттер.
Он также выразил мнение, что истеблишмент на Западе и далее будет "продавать" своему населению нарратив о "российской угрозе" и вкладывать деньги в ВПК.
Лишь таким образом западные элиты смогут удержаться у власти, заключил Риттер.
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