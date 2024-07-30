https://1prime.ru/20240730/strim-850540534.html

Госдума приняла сразу три закона о треш-стримах

Госдума приняла сразу три закона о треш-стримах - 30.07.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла сразу три закона о треш-стримах

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении сразу три законопроекта о треш-стримах. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T15:33+0300

2024-07-30T15:33+0300

2024-07-30T15:36+0300

интернет

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МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении сразу три законопроекта о треш-стримах.Первый запрещает проведение таких стримов. Под этим термином законодатель подразумевает распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных действий. Такая информация распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме того, речь идет о передаче информации, содержащей ограниченные для распространения сведения.Второй законопроект вводит административную ответственность до миллиона рублей за треш-стримы. Нарушение будет караться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. Параллельно будет конфисковано оборудование, использованное для создания подобных материалов. Составление протоколов о нарушении отдается в ведение сотрудников органов внутренних дел и Роскомнадзора. Третий предполагает признание стрима отягчающим обстоятельством при совершении преступления по УК РФ. Усиливается уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, истязание и другие.При этом ответственность за треш-стримы не будут распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ, а также на фото и видео, предназначенные для использования в научных или медицинских целях. Исключение коснется и материалов, изучение которых предусматривается образовательными программами. По словам спикера Госдумы Владимира Володина, три законопроекта из пакета о запрете треш-стримов - это ответ на многочисленные обращения граждан. По его словам, люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. "Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивал спикер Госдумы.

https://1prime.ru/20240730/gosduma-850539032.html

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интернет, госдума, законопроект