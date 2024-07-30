Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СК задержал восемь подростков, планирующих теракт - 30.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240730/terakt-850525029.html
СК задержал восемь подростков, планирующих теракт
СК задержал восемь подростков, планирующих теракт - 30.07.2024, ПРАЙМ
СК задержал восемь подростков, планирующих теракт
Против восьми несовершеннолетних жителей Свердловской области, пытавшихся совершить два теракта на железнодорожных путях, возбуждены уголовные дела... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T09:39+0300
2024-07-30T09:39+0300
происшествия
ск рф
теракт
несовершеннолетние
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Против восьми несовершеннолетних жителей Свердловской области, пытавшихся совершить два теракта на железнодорожных путях, возбуждены уголовные дела. Установлено, что подростки получали инструкции от лица из Украины, следует из сообщения Центрального МСУТ СК России в Telegram-канале."Центральным МСУТ СК России в отношении восьми несовершеннолетних жителей региона возбуждено два уголовных дела в связи с попыткой совершения двух террористических актов на объектах железной дороги. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 205, а также по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - утверждают представители. Предполагается, что группа несовершеннолетних лиц предприняла попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Зафиксировано две попытки в июле 2024 года. В первом случае группа из пяти человек орудовала на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Спустя несколько дней группа из трех человек предприняла повторную попытку поджога на железнодорожной станции Первоуральск. В ведомстве отметили, что для этого несовершеннолетние прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Реализовать свои планы подросткам не удалось, так как они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области."В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - подчеркнули в Центральном МСУТ СК России. Кроме того, в настоящий момент выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных повторений преступной деятельности. Отмечается, что в ходе проверки были проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
https://1prime.ru/20240730/poezd-850524572.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ск рф, теракт, несовершеннолетние
Происшествия, СК РФ, теракт, несовершеннолетние
09:39 30.07.2024
 
СК задержал восемь подростков, планирующих теракт

СК: восемь подростков хотели совершить теракты в Свердловской области, возбуждены дела

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Против восьми несовершеннолетних жителей Свердловской области, пытавшихся совершить два теракта на железнодорожных путях, возбуждены уголовные дела. Установлено, что подростки получали инструкции от лица из Украины, следует из сообщения Центрального МСУТ СК России в Telegram-канале.
"Центральным МСУТ СК России в отношении восьми несовершеннолетних жителей региона возбуждено два уголовных дела в связи с попыткой совершения двух террористических актов на объектах железной дороги. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 205, а также по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - утверждают представители.
Предполагается, что группа несовершеннолетних лиц предприняла попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Зафиксировано две попытки в июле 2024 года. В первом случае группа из пяти человек орудовала на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Спустя несколько дней группа из трех человек предприняла повторную попытку поджога на железнодорожной станции Первоуральск. В ведомстве отметили, что для этого несовершеннолетние прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Реализовать свои планы подросткам не удалось, так как они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.
ЧП на железной дороге в Волгоградской области
В МЧС заявили о завршении поисково-спасательных работ на месте схода поезда
09:21
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - подчеркнули в Центральном МСУТ СК России.
Кроме того, в настоящий момент выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных повторений преступной деятельности. Отмечается, что в ходе проверки были проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
 
ПроисшествияСК РФтерактнесовершеннолетние
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала