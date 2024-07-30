https://1prime.ru/20240730/terakt-850525029.html

СК задержал восемь подростков, планирующих теракт

СК задержал восемь подростков, планирующих теракт - 30.07.2024, ПРАЙМ

СК задержал восемь подростков, планирующих теракт

Против восьми несовершеннолетних жителей Свердловской области, пытавшихся совершить два теракта на железнодорожных путях, возбуждены уголовные дела... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T09:39+0300

2024-07-30T09:39+0300

2024-07-30T09:39+0300

происшествия

ск рф

теракт

несовершеннолетние

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Против восьми несовершеннолетних жителей Свердловской области, пытавшихся совершить два теракта на железнодорожных путях, возбуждены уголовные дела. Установлено, что подростки получали инструкции от лица из Украины, следует из сообщения Центрального МСУТ СК России в Telegram-канале."Центральным МСУТ СК России в отношении восьми несовершеннолетних жителей региона возбуждено два уголовных дела в связи с попыткой совершения двух террористических актов на объектах железной дороги. Действия подозреваемых в зависимости от роли каждого квалифицированы по части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 205, а также по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение и приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - утверждают представители. Предполагается, что группа несовершеннолетних лиц предприняла попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. Зафиксировано две попытки в июле 2024 года. В первом случае группа из пяти человек орудовала на территории железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске. Спустя несколько дней группа из трех человек предприняла повторную попытку поджога на железнодорожной станции Первоуральск. В ведомстве отметили, что для этого несовершеннолетние прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами. Реализовать свои планы подросткам не удалось, так как они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Свердловской области."В ходе расследования уголовного дела установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили через мессенджер Telegram от лица, находящегося на территории Украины. За совершение указанных действий им было обещано денежное вознаграждение, которое они не получили", - подчеркнули в Центральном МСУТ СК России. Кроме того, в настоящий момент выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенных преступлений, в том числе по выявлению возможных повторений преступной деятельности. Отмечается, что в ходе проверки были проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ск рф, теракт, несовершеннолетние